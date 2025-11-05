這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官

羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。

根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算，稅金金額約為2100萬歐元（約新台幣7.4億）；這筆交易也令人聯想到，2002年德國同樣象徵性地以每架1歐元，將22架米格-29戰機轉讓給波蘭。

廣告 廣告

羅馬尼亞國防部長莫什特亞努（Liviu-Ionuț Moșteanu）表示，他在6月的海牙北約峰會時，就向荷蘭表達了購買意願，與簽署了延長歐洲F-16訓練中心運作的合作備忘錄，現在這批F-16正式納入羅馬尼亞名下，意味著訓練中心能更靈活地執行北約及烏克蘭的培訓任務。



報導提到，荷蘭之所以能移交F-16，是因為荷蘭軍隊以F-35A全面取代F-16，根據荷蘭國防部2024年11月的聲明，荷方原本聲稱「提供12至18架F-16供EFTC使用，並保留其所有權」，但如今隨著正式移交，戰機已完全歸屬羅馬尼亞。​

報導指出，歐洲F-16訓練中心由羅馬尼亞提供基地與設施、荷蘭提供戰機、美國洛克希德馬丁則負責提供教官與維修。隨著西歐國家陸續將F-16退役，此中心如今成為歐洲唯一能提供完整F-16飛行訓練的基地，其中一個重要任務便是訓練烏克蘭飛官。

報導表示，因羅馬尼亞空軍計畫2030年後引進F-35，未來這些F-16可能有機會進一步移交烏克蘭。烏克蘭空軍目前仍急需新戰機，已獲得美方批准接收共87架F-16，提供國家包括荷蘭、比利時、丹麥與挪威。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

