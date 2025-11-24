這國太強！2025全球最嚮往國家揭曉 日本10年後再冠軍

本以多元旅遊資源與文化深度，獲選為2025年全球最嚮往旅遊國家第一名。（示意圖／Pixabay）

英國權威旅遊雜誌《Wanderlust》近日公布年度「讀者選擇獎」（Readers’ Choice Awards）結果，揭曉2025年「全球最令人嚮往國家」排行榜。共有超過20萬名旅遊愛好者參與投票，日本以壓倒性支持奪下榜首，成為全球旅人最嚮往的目的地。

根據報導，《Wanderlust》分析日本勝出的原因，在於其旅遊資源的多樣性與靈活性。無論是渴望自然景觀的雪山與海灘，還是喜愛文化深度的歷史古蹟，或是追求都會與娛樂並重的旅人，日本都能提供對應的選擇。從全球最大城市東京、知名主題樂園，到保存百年文化的古都與靜謐山林，日本可說是「想怎麼玩就怎麼玩」的代表。

雜誌也指出，雖然東京與京都仍是經典旅遊熱點，但越來越多遊客轉而探索更多樣化的地點，如四國的原始海岸線、金澤的傳統工藝文化，甚至是日本偏遠島嶼所呈現的慢生活節奏。這些新興旅遊趨勢，也反映出台灣旅客對深度文化體驗的渴望。

《Wanderlust》進一步指出，日本深受旅人喜愛的關鍵在於其「創新、精準與傳統的完美融合」，使得每一次旅程都能帶來新鮮感與深度體驗，也讓遊客願意一次又一次造訪。英國另一旅遊雜誌《Time Out》也呼應此觀察，指出東京的神保町被評選為「全球最酷街區」。該地因書店密度高、懷舊氛圍濃厚而廣受歡迎，被形容為「東京知識分子的世代聚集地」，成為文化愛好者的熱門據點。

在本屆排行中，位居第二的國家是自然資源豐富的哥斯大黎加。該國自北至南分布大量野生動植物棲息地，並擁有《Time Out》評選為地球上最被低估的旅遊勝地之一，奧薩半島，被形容為「全球最棒的生態探險地之一」。第三名則是同樣以壯麗自然景觀聞名的加拿大，廣袤的國土與豐富戶外資源，吸引熱愛大自然與探險的旅人前往。

《Wanderlust》公布的2025年「全球最令人嚮往國家」排行榜前十名依序為：

日本 哥斯大黎加 加拿大 澳洲 秘魯 南非 美國 紐西蘭 巴西 厄瓜多

這份榜單涵蓋世界各大洲，反映旅人對多元文化、生態與體驗型旅遊的高度興趣，也展現旅遊選擇的全球化趨勢。

