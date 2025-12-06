這國家女子瘋租「1小時老公」！在家享受金手指服務

國際中心／綜合報導



為了解決性別比例失衡的問題，國外竟興起「1小時老公」的熱潮！位在波羅地海沿岸的拉脫維亞（Latvia），由於當地男女比例失衡，加上大多女性不願意接受另一半條件低於自己，因此乾脆選擇單身，但為了滿足單身生活的不便，因此近年來許多女性會選擇花錢來「雇用暫時伴侶」。





拉脫維亞女性人口比男性多15.5％。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

根據《太陽報》報導，從歐盟統計局（Eurostat）最新數據可以發現，拉脫維亞女性人口比男性多15.5％，隨著年齡的增長，差距只會越來越大；至於為何會演變成這種局面？主要是因為當地男性死亡率比起女性更高，為同齡女性的3倍，而男性壽命較短，主要是因為吸菸、肥胖等原因，當地男性吸菸率為31％，而女性僅為10％；男性超重或肥胖率為62％，而女性則為57％。

不少當地人認為「只要酒量越好，就越有男人味」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

值得一提的是，當地的「大男子主義」也讓這樣的狀況更為嚴重，有不少當地人認為「只要酒量越好，就越有男人味」；另外，資本主義的轉型和經濟不景氣，也會使男性陷入抑鬱，因為他們無法解決問題，之後便會開始酗酒或賭博。

當地男性因無法解決經濟，便會開始酗酒或賭博。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

1名在音樂節工作的單身女子丹妮亞就透露，自己的同事有98％都是女性，坦言在她生活圈的男姓少之又少，光是連聊天的對象都沒有，她的友人也感嘆「這就是為什麼我所有的朋友都出國找男朋友」；除了死亡率的問題外，當地女性的教育程度也普遍比男性更高，由於想找到與自己自身條件相當的伴侶，因此不會願意接受條件低於自己的男友。

「1小時老公」的熱潮主要受到男性稀缺，以及教育程度問題才逐漸興起。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





由於男性稀缺，加上教育程度問題，「1小時老公」的熱潮也逐漸興起，只需幾歐元，女性就可以請一位肌肉發達的男姓來修理漏水的水龍頭、安裝電視，甚至組裝平板家具，過程中完全無需尷尬的約會。其中某間名為「Komanda24」的租老公平台，主打「金手指男人」，每週7天隨時待命，處理從電線佈線到重物搬運等各種工作；另一間「Remontdarbi.lv 」則是主打男子會在60分鐘內到達就像「家務版的Uber」一樣。

