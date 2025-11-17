這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導
中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相針對「台灣有事」發出的言論，直接出動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。
據泰媒《The Thaiger》報導，泰國從今年1月開始發生許多國際大事，先是中國演員王星遭綁架至詐騙園區，再來3月緬甸7.7強震影響曼谷，接著泰柬邊境又爆發武裝衝突，種種不穩定因素令外國旅客卻步；加上亞洲旅遊業競爭激烈，日本、越南等國家都提供免簽，吸走大批台灣、中國等國家的遊客。對此，今年上半年光是中國遊客，赴泰人數大幅下降至226萬人次，比去年同時期減少34%，可能因此損失高達35億美元（約新台幣1075億元）。
泰國近期因發生中國藝人被綁架、地震及武裝衝突，種種不安因素導致遊客不敢到訪。（示意圖／Pexels）
泰國政府原先預期，今年將有3746萬外國遊客到訪泰國，不過據《Nation Thailand》報導，泰國旅遊觀光協會（ATTA）警告，中國遊客數量的下降，可能導致泰國今年外國遊客總數降至3200萬。目前每天平均只有約1萬名遊客，有時甚至低於這個數字，「這對許多旅遊經營者來說，正關乎生死存亡」，預計今年只有約460萬中國遊客到訪，比去年減少近30%，「現在已經觸底了，不可能再跌了」，形容泰國旅遊業正處於最低點，政府也開始認真對待這個問題，「從現在開始，情況應該會逐步好轉」。
雖然泰國政府積極復興觀光，不過當地民眾也直言，中國遊客銳減「其實挺好的」。（示意圖／Pexels）
然而，民間與政府似乎想法大不同，據《中央社》報導，部分泰國人面對中國遊客銳減，反而是鬆了一口氣。計程車司機普恩（Pun）就直言「其實挺好的」，透露路邊的餐廳、飯店以前都擠滿中國團客，如今則以歐美或日本遊客為主，「我們泰國人其實不太喜歡中國遊客，因為他們常做一些灰色地帶的交易，常遊走法律邊緣，我很討厭那樣」。另外，中國遊客過去偏好奢華消費，反觀如今的旅客多半是重視文化與體驗的自由行客群，他其實更歡迎這類遊客，但同時強調「這只是個人觀感，並非持反中立場」。
原文出處：1國家「中國客變少」不是日本！政府頭痛「當地人卻鬆一口氣」：其實挺好的
更多民視新聞報導
歐陽娣娣撂台語！竟稱廈門口音「很像家鄉」：歡迎來中國台灣
不忍看酸民嗆台大！電機學長「掏3.5萬發雞排」：沒在匿名的
黃明志獲釋PO文找打工、贊助！認了工作全被取消：有收入就好
其他人也在看
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 13 小時前
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」
台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」EBC東森新聞 ・ 1 天前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 2 天前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 1 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 11 小時前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 15 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川普「關稅威脅」施壓泰國停火 得意：阻止一場戰爭
泰國與柬埔寨本月爆發今年以來第三次邊境衝突，和平協議搖搖欲墜。美國總統川普上週表示「情況應該會沒事」，媒體指出川普在空軍一號上對記者說，曾在與東南亞領導人的通話中，使用「關稅威脅」阻止了一場戰爭。泰國外交部昨指美國貿易代表署來函，宣布暫停與泰國關稅談判，但「一旦泰國重申履行停火承諾，談判即可重啟」。太報 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
若台灣有事！高市早苗公開挺台 民調支持度69.9%再創新高
即時中心／徐子為報導日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中國官方強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂要「斬首」，中國外交部更建議民眾避免赴日，不過，根據日本媒體最新調查顯示，高市早苗表態後民調創下新高。民視 ・ 1 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 16 小時前
專挑高檔料！1.3萬網紅正妹狂吃霸王餐「竟喊肉償」 IG稱「台灣人」
網紅又出事？一名美國34歲正妹網紅，疑似專門找高檔的米其林餐廳用餐，然後企圖吃霸王餐，甚至還跟店家解釋「可以拍照」或「肉償」方式抵餐費，美國紐約至少有5家高檔餐廳受害，更令人傻眼的是，這名IG名稱為lu.pychung的網紅，自介的地方表明自己是「台灣人」，也引發討論。太報 ・ 10 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
蕭敬騰代言！全家羽絨服出清下殺298元 網友瘋搶：買10件也划算
【緯來新聞網】隨著近日氣溫變低，中央氣象署指出，估有冷氣團預計於11月17日南下，全台各低將變低溫。緯來新聞網 ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 20 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
中國通緝+藍白圍剿 周軒曝沈伯洋真實心聲！
論壇中心／綜合報導中國揚言對民進黨立委沈伯洋展開「全球抓捕」。政治工作者周軒透露，最近常常遇到沈伯洋，他看起來是真的滿累的，但沈伯洋更擔心「如果因為中國的打壓，自己就這樣倒下了」，會帶給台灣人民什麼樣的意義。民視 ・ 1 小時前