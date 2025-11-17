這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…

國際中心／周希雯報導

中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相針對「台灣有事」發出的言論，直接出動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。

據泰媒《The Thaiger》報導，泰國從今年1月開始發生許多國際大事，先是中國演員王星遭綁架至詐騙園區，再來3月緬甸7.7強震影響曼谷，接著泰柬邊境又爆發武裝衝突，種種不穩定因素令外國旅客卻步；加上亞洲旅遊業競爭激烈，日本、越南等國家都提供免簽，吸走大批台灣、中國等國家的遊客。對此，今年上半年光是中國遊客，赴泰人數大幅下降至226萬人次，比去年同時期減少34%，可能因此損失高達35億美元（約新台幣1075億元）。

泰國近期因發生中國藝人被綁架、地震及武裝衝突，種種不安因素導致遊客不敢到訪。（示意圖／Pexels）

泰國政府原先預期，今年將有3746萬外國遊客到訪泰國，不過據《Nation Thailand》報導，泰國旅遊觀光協會（ATTA）警告，中國遊客數量的下降，可能導致泰國今年外國遊客總數降至3200萬。目前每天平均只有約1萬名遊客，有時甚至低於這個數字，「這對許多旅遊經營者來說，正關乎生死存亡」，預計今年只有約460萬中國遊客到訪，比去年減少近30%，「現在已經觸底了，不可能再跌了」，形容泰國旅遊業正處於最低點，政府也開始認真對待這個問題，「從現在開始，情況應該會逐步好轉」。

雖然泰國政府積極復興觀光，不過當地民眾也直言，中國遊客銳減「其實挺好的」。（示意圖／Pexels）

然而，民間與政府似乎想法大不同，據《中央社》報導，部分泰國人面對中國遊客銳減，反而是鬆了一口氣。計程車司機普恩（Pun）就直言「其實挺好的」，透露路邊的餐廳、飯店以前都擠滿中國團客，如今則以歐美或日本遊客為主，「我們泰國人其實不太喜歡中國遊客，因為他們常做一些灰色地帶的交易，常遊走法律邊緣，我很討厭那樣」。另外，中國遊客過去偏好奢華消費，反觀如今的旅客多半是重視文化與體驗的自由行客群，他其實更歡迎這類遊客，但同時強調「這只是個人觀感，並非持反中立場」。

原文出處：1國家「中國客變少」不是日本！政府頭痛「當地人卻鬆一口氣」：其實挺好的

