「這國家」去1次就夠？一票人跟喊：食物、景點沒特色

生活中心／王靖慈報導

台灣人一到假期就熱愛出國，鄰近的日本、韓國、泰國更是旅客心中的「年度必朝聖名單」。但最近有網友突然好奇發問，在這麼多熱門國家裡，哪個地方是去一次就不會想再去的？隨後話題引發網友們激烈的討論。





一票人最不想2訪「這國家」奪冠掀戰 網曝：街頭堆滿飲料瓶、水溝味偏重

網友稱在粉專看見，韓國竟被眾多網友票選為「去過一次就不會想再去的國家」的冠軍。（示意圖／翻攝自Pexels）





一位網友在PTT以「哪個國家去過一次就不會想再去」發文，表示自己在某粉專看到票選結果，驚訝發現「韓國」竟然奪下第一名。許多人留言抱怨，韓國食物吃幾天就膩、英文普及度不高、當地人態度偏冷，甚至有些旅遊經驗不是太愉快。原PO也分享自己前往韓國的旅遊心得，他指出：「熱鬧的地方真的隨便一轉角就一堆飲料瓶、垃圾堆著，而且水溝的味道有點重」。不過他認為這應該跟區域規劃有關，因此他表示：「整體來說我還是會想再去一次，畢竟食物很有特色交通也方便～」，認為還是願意再度飛往韓國。

廣告 廣告





一票人最不想2訪「這國家」奪冠掀戰 網曝：街頭堆滿飲料瓶、水溝味偏重

原PO發問完引發其他網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）





話題瞬間引發網友討論，有不少網友附和：「韓國無聊死了」、「韓國食物第三天就膩了，景點沒什麼特色」、「韓國比較適合追星人」、「韓國+1，去過一次真的不想再去」。但也有網友不同意，表示：「那些說韓國的是不是都是跟團的啊？」、「前陣子才去韓國東西好吃，會想再去」、「韓國釜山比韓國首爾好玩多了，沒追星的去首爾不如去台北」，其他網友則是指向其他地方：「聽人說最多是香港」、「香港、澳門、西藏，這些都一次國」、「中國吧，到處被插隊心情真的很差」。甚至還有網友認為：「台灣自己！」、「一下飛機就想回家」、「台北以外根本不知道去哪玩」，嘆國旅也很無聊。

原文出處：一票人最不想2訪「這國家」奪冠掀戰 網曝：街頭堆滿飲料瓶、水溝味偏重

更多民視新聞報導

出國刷卡「2情境」要留意！誤觸1鍵恐噴5%手續費

辦桌驚見「1整桶冰淇淋」！內行人揭密1原因引議

網教1招吃橘懶人法！「免剝皮」畫面吸31萬人朝聖

