「這國家」奪最不想再去冠軍！網友揭原因

（記者周德瑄／綜合報導）近來網路上掀起一波討論，主題圍繞著「哪些國家讓人去過一次就不會再想回訪」。一名網友分享，某臉書粉專日前舉辦票選活動，結果由南韓奪下「最不想再去」的第一名，引起不少旅遊族群熱烈共鳴。有人認為南韓飲食口味偏重，連吃幾天後便覺得乏味，景點也缺乏驚喜，加上英語不普及、部分店家的服務態度冷淡，讓旅遊印象大打折扣。

發文者說，自己當初看到票選結果也有些驚訝，但回想旅遊經驗，確實遇過街區角落擺著垃圾、排水溝出現異味等小狀況。不過他也強調，南韓的交通便利、飲食文化具有特色，對於是否再訪仍抱持開放態度。

廣告 廣告

示意圖／不少旅客投票覺得南韓是不會想要再訪的國家。（AI生成）

討論串隨後爆發兩極評價。許多曾造訪南韓的網友直言，當地美食第三天就吃膩，觀光區變化有限，整趟旅程結束後「甚至想不起有哪些記憶點」。有人表示除了購物外不知該做什麼，也有人抱怨物價不低、態度不佳，甚至點名身邊親友「幾乎一致表示不會再去第二次」。

但另一派旅客則替南韓說話。他們覺得韓式料理風味濃郁又好吃，只要採自助旅行、避開制式行程，仍能找到不少樂趣，像是逛街、購物、體驗流行文化等，對不追星的人也具有吸引力。

除了南韓之外，被點名「一次就夠」的國家也不少。有人認為新加坡規模小、消費高，擔心菲律賓治安，或覺得香港既貴又壅擠，甚至直批「一生一次剛剛好」。少部分網友則把矛頭轉向國旅，自嘲台灣城市同質性高，笑稱「台灣人一下飛機就想上飛機」，戲言外國遊客可能也不會想多留一回。

更多引新聞報導

中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

