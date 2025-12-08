「這國家」重判詐欺犯！低價購車騙逾2萬人吸金百億 龐氏騙局首腦遭絞死

伊朗龐大投資詐騙案主犯賈法瑞（Mohammad Reza Ghaffari）於本月7日被處決。示意圖／取自pixabay

新加坡正研議是否將詐騙犯罪納入可處以鞭刑的範圍，而在伊朗，政府對詐欺行為的打擊更為嚴厲，甚至動用死刑。近日一名龐大投資詐騙案主犯賈法瑞（Mohammad Reza Ghaffari）於本月7日被處決。他以低價購車為誘餌，長期操控複雜的投資騙局，誆騙逾2萬名民眾，吸金高達3.5億美元（折合台幣約110億元），成為伊朗近期最重大且最受關注的詐欺案件之一。

根據外媒報導，這起龐大詐騙計畫可追溯至2013年，發生在伊朗北部的卡什溫省（Qazvin）。賈法瑞一開始以「能以低於市價購得新車」為誘因，向民眾收取預付款，後來又將詐騙範圍擴大至房地產與各類高報酬投資方案。

檢方指出，賈法瑞與其同夥向民眾詐取了「巨額資金」，其手法本質上是一場「龐氏騙局（Ponzi scheme），」以後來投資者的資金支付給早期參與者，製造穩定獲利的假象。司法部表示，依照當前匯率估算，詐騙涉案金額高達約3.5億美元。實際上，約有28000名受害者提出控告，而真正收到汽車的客戶不到4%。整起案件共有28名被告。

法院最終裁定賈法瑞犯下「破壞國家經濟」的重罪。司法部強調，在審理過程中，法院曾試圖確保受害者能獲得賠償，並給予被告充分機會償還投資款。賈法瑞在審判期間曾表示願意清償，原本可能因此避免死刑。然而，自最高法院於8月維持死刑判決後，儘管法院多次發出「最後期限與警告」，他始終未能支付款項，最終死刑得以執行。

司法官員指出，這起龐氏騙局對受害者造成「嚴重的財務與心理創傷」，不少人因此罹患壓力相關疾病，甚至導致家庭破裂。

伊朗的死刑範圍不僅涵蓋謀殺、性暴力等暴力犯罪，也延伸至重大經濟犯罪與間諜案。根據國際特赦組織（Amnesty International）的報告顯示，伊朗是全球執行死刑數量最高或第二高的國家之一，通常僅次於中國大陸，特別是在毒品犯罪、反對政府的政治異議和謀殺等罪名上大量絞死。今年9月底，聯合國人權事務高級專員辦事處指出，自2025年初以來，伊朗已處決超過千人，數字令人震驚。



