「這國家」5年內就會追上來 川普下令進行核武測試

美國總統川普表示，他已經指示戰爭部，立即進行核武測試，因為中國大陸「5年內會追上」。

美國總統川普29日在社群網路「真實社群」上發文表示，為了回應其他核武國家的核武測試，他已經指示美國戰爭部，也就是國防部，開始進行美國的核武測試。川普說，中國大陸的核子武器數量，將會在5年內趕上美俄。

川普表示，他討厭這些破壞力極強的武器，他也不想這麼做，但是他別無選擇，因為「中國就快要追上來了」。

川普說，在核武方面，俄國現在排名位居第二，中國則是相差很遠的第三名，但川普認為，中國在5年內就會趕上進度。