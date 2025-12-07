這國最愛台灣芭樂！年砸1.5億買1823公噸 現在歐洲也看上

生活中心／倪譽瑋報導

2024年台灣芭樂外銷2547公噸，其中加拿大買最多。（示意圖／資料照）

台灣芭樂相當受加拿大喜愛，2024年該國買下1823公噸，出口額約499.9萬美元（約新台幣1.5億）；而為避免市場集中，台南將農業目光投向歐洲，日前市府團隊前往歐洲門戶「荷蘭」舉行芭樂、鳳梨展售會，這些來自台灣的水果迅速銷售一空，駐荷蘭大使認為，該國可望成為台灣農產佈局歐盟的關鍵樞紐。

台灣芭樂外銷稱冠加拿大 年買1823公噸

芭樂外銷數據顯示，台灣去（2024）年外銷芭樂總數為2547公噸，總出口額約681萬美元（約新台幣2.1億），其中銷往「加拿大」的就佔1823公噸、比例達71.5％，出口額則是499.9萬美元。

廣告 廣告

今（2025）年前10個月的芭樂外銷，第一名還是加拿大奪下，出口高達1154公噸、佔總量77％，接著第二名是香港、第三名新加坡、第四名美國、第五名馬來西亞。

台南領軍攻歐洲市場 荷蘭首銷展售秒殺

除了上述，還有其他值得期待的市場，今年6月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，以台南為例，為避免市場過度集中，力求農產外銷版圖插旗歐洲，近日台南市長黃偉哲與市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，和自然屋集團合作輸入優質鮮果。會場上，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空。

黃偉哲（右2）到身為歐洲門戶的荷蘭推廣台灣芭樂，當地人反應熱烈。（圖／台南市政府提供）

以荷蘭作為外銷歐盟的首站，黃偉哲指出，除了芭樂與鳳梨，明（2026）年台南也將積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果成為歐洲餐桌上的精品水果。台灣駐荷蘭代表田中光也說，台南的日照充足、土壤肥沃因此孕育出優良的果品，「荷蘭可望成為我國農產佈局歐盟的關鍵樞紐」。

更多三立新聞網報導

鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了

趕快儲水！3縣市明起大停水「最長28小時沒水用」

2大「沒用的東西」默默吞噬退休金！專家勸：快扔掉

這癌症「連14年」成台人中標榜首！檢查前準備不足 小心驗不清

