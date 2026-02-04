這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

國際中心／綜合報導

南澳洲阿德萊德山產區櫻桃受惠於聖誕節後天氣穩定，迎來晚季豐收。（圖／pixabay）

受惠於聖誕節後天氣轉穩，南澳洲阿德萊德山（Adelaide Hills）產區的櫻桃迎來晚季豐收，不僅果實碩大甜美，且因產期延長與供應量充足，價格更顯親民。台灣市場方面，網購塔斯馬尼亞空運櫻桃行情約2公斤2688元，內行老饕則建議鎖定好市多引進的澳洲「Kordia」與「Lapin」品種，把握這一波最佳賞味期。

據外媒報導，澳洲櫻桃的黃金產季通常落在每年11月至隔年2月，是台灣消費者年節送禮的首選。南澳洲農產品行銷商指出，雖春季陰雨減緩了生長速度，但阿德萊德山產區的種植戶幸運避開了收穫期的降雨，且聖誕節後陽光充足，對果實成熟至關重要。這使得今年的供應高峰從傳統的聖誕節檔期推遲至1月與2月，不僅避開了節慶的高價需求，品質更勝往年。

經銷商分析，目前南澳櫻桃正與維多利亞州的產品正面競爭，市場供應強勁，這意味著消費者能以更具競爭力的價格買到優質果實。果農目前正在採收「又大又甜」的頂級果實，雖然聖誕節後的市場需求略顯疲軟，但這反倒成為消費者撿便宜的最佳時機，非常適合用來豐富夏季的餐桌菜單。

將焦點轉回台灣市場，澳洲櫻桃在網購平台與實體賣場同樣炙手可熱。目前網路上販售的澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）空運30mm大果，原裝2公斤禮盒價格約在台幣2688元上下。而在美式賣場好市多（Costco），不少內行網友分享「超頂」挑選指南。

資深老饕指出，若追求極致口感，1月中旬後的澳洲櫻桃是最佳選擇。網友建議鎖定「Lapin」以及來自塔斯馬尼亞的「Kordia」品種。根據專業指南，Kordia品種通常在1月中至1月底盛產，其特徵為果色深紅、口感紮實且甜度極高。網友紛紛留言表示，「澳洲的比較甜」、「坐等澳洲塔斯的Kordia」，顯示這波晚季櫻桃在台灣市場的高人氣。

