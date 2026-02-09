「這國」公雞嘴裡要插玫瑰花？各國過年習俗一次看

各國歷史背景與族群文化各異，各國逐漸發展出風格多元的新年慶祝方式。（示意圖／翻攝自pexels）





農曆新年即將到來，每個國家都有不同的傳統習俗，來慶祝一年中最重要的節日。在亞洲多個國家，包括韓國、越南、泰國、馬來西亞、及新加坡等地，皆因歷史背景與族群文化各異，逐漸發展出風格多元的新年慶祝方式，有國家還會在公雞的嘴裡插入玫瑰，祈求平安健康、風調雨順。

韓國：慎終追遠的「歲時祭禮」

在韓國，農曆新年稱為「設日（설날）」，是僅次於中秋的重要節日。家族成員會返鄉團聚，進行名為「茶禮（차례）」的祖先祭祀儀式，表達慎終追遠之意。晚輩也會向長輩行跪拜禮「歲拜（세배）」，並獲得壓歲錢。年節期間，年糕湯是必吃料理，象徵長一歲與新年的開始。

越南：熱鬧非凡的「春節（Tết）」

越南的農曆新年稱為「Tết」，是一年中最盛大的節日。家家戶戶會進行大掃除、張貼春聯，並準備象徵團圓的方形粽子。除夕團圓餐桌上，家家戶戶會準備象徵平安與潔淨的公雞，並在牠的嘴裡插上玫瑰花，象徵健康、純潔與吉祥，祈求風調雨順。

同時也會享用多道寓意吉祥的傳統料理，如以魚露醃漬的蕎頭象徵財運亨通。年節期間，人們亦會刻意避開鴨肉、鴨仔蛋及魷魚等食材，認為食用這些食物恐帶來不好的預兆。

泰國：「兩收兩回」橘子傳祝福

泰國人主要是過泰曆新年，其中「潑水節」（宋干節）是在每年4月13日至15日舉行，為期3天。人們會先清潔身心、換上新衣，並將佛像請出進行浴佛儀式，祈求新一年平安順遂。潑水活動是節日最具特色的環節，象徵洗去舊年的晦氣與不順，也吸引大量國內外遊客參與。

但因泰國華人族群眾多，農曆新年同樣受到重視。他們在過年時有個特別的習俗，當過年在拜訪親友時，訪客會遞上4顆飽滿的橘子，主人會收下2顆橘子，接著將另外2顆回贈給訪客。這「兩收兩回」的舉動，象徵將祝福送回給拜訪者。

馬來西亞、新加坡：「撈生」儀式象徵好運連連

撈生（Yu Sheng）是馬來西亞和新加坡華人慶祝農曆新年的特色美食，融合了廣東生魚片和潮州魚生傳統，特色是將多種色彩鮮豔的食材（魚片、蔬菜絲、炸料等）與特製醬料混合，大家用筷子高高「撈起」食材，同時喊出吉祥話，象徵「風生水起」、「越撈越旺」，傳統是在大年初七「人日」食用，但現在整個農曆新年期間都可享用。

在農曆新年撈生時，每放入一項食材都承載著滿滿的祝福。首先放入生魚片祝願「年年有餘」，接著撒下紅蘿蔔絲祈求「鴻運當頭」，再加入青木瓜絲象徵「青春永駐」；隨後鋪上花生碎、芝麻與薄脆，寓意「遍地黃金、金玉滿堂」，最後淋上醬料期盼生活「甜甜蜜蜜、財源滾滾」，大家一起高高撈起，迎接大吉大利的新年。

