「這國」總統超挺台灣！親口認：這些國與台斷交、轉向中國下場慘

國際中心／巫旻璇報導

台灣在南美洲唯一的盟友巴拉圭總統，聖地牙哥・貝尼亞（Santiago Peña）近日在接受國際媒體專訪時，再度強調巴拉圭與台灣長年建立的夥伴關係不可動搖，並清楚表態，無意為與北京建交而改變現有外交立場。他指出，相關數據與實例顯示，不少拉丁美洲國家在轉向中國市場、與台灣斷交後，實際發展並未如預期，整體處境甚至更加艱困。貝尼亞也直言，與其將重心放在遙遠的中國，不如務實深化與周邊國家的經貿合作，尤其是與鄰國巴西的連結。他更以強烈語氣形容，對巴拉圭而言，最具潛力的市場其實就在眼前，「我的『中國』就在身邊」，展現堅定且自信的外交立場。

廣告 廣告





「這國」總統拒絕中國超挺台灣！親口認證：這些國家與台斷交、轉向中國下場很慘

巴拉圭總統聖地亞哥・貝尼亞（左）在2024年遠道率團來臺參加總統賴清德（右）和蕭美琴副總統的就職典禮。（圖／翻攝自flicker@總統府）









根據《La Política Online》報導，巴拉圭總統聖地亞哥・貝尼亞（Santiago Peña）近日重申，巴拉圭與台灣長期以來建立的歷史性盟友關係不會動搖，並明確表示，政府不會屈服於中國的外交壓力，為了與北京建交而與台灣斷交。他在個人 Podcast 節目中與五名記者對談時指出，自己對國際局勢有清楚的戰略思維，並形容其地緣政治視角是一個「三角形」，從華盛頓延伸至耶路撒冷，再到台北

貝尼亞強調，對中國市場開放未必能為巴拉圭帶來實質利益。無論是巴拉圭工業聯合會經濟研究中心今年8月發布的相關報告，或是其他拉丁美洲國家的實際經驗，尤其是部分中美洲國家在與台灣斷交、轉而發展對中關係後的情況，都顯示結果並未如預期。





「這國」總統拒絕中國超挺台灣！親口認證：這些國家與台斷交、轉向中國下場很慘

巴拉圭總統聖地亞哥・貝尼亞（Santiago Peña）近日重申，巴拉圭與台灣長期以來建立的歷史性盟友關係不會動搖。（圖／翻攝自flicker@總統府）









他直言，相較於跨越大洋與中國建立關係，巴拉圭更應將目光放在鄰近地區，「對我來說，跨過巴拉那河，去爭取一個擁有2.2億人口、位居全球第八大經濟體的市場，才更有意義。換句話說，我的『中國』就在身邊。」此番話明顯指向鄰國巴西。貝尼亞也透露，自己曾就中國相關議題與巴西總統魯拉・達席爾瓦（Lula da Silva）交換意見。









「這國」總統拒絕中國超挺台灣！親口認證：這些國家與台斷交、轉向中國下場很慘

巴拉圭總統聖地亞哥・貝尼亞（Santiago Peña）再度強調巴拉圭與台灣長年建立的夥伴關係不可動搖。（圖／翻攝自flicker@總統府）









他轉述當時向魯拉表達的看法表示：「你希望我橫跨海洋，前往一個文明體系建立關係。中國不只是一個國家，而是一個擁有五千年歷史的文明，但我們之間並沒有共同根源，也缺乏一致的世界觀。」就在貝尼亞表態之際，巴拉圭媒體《ABC》同步專訪中國外交部拉丁美洲暨加勒比海司司長張潤。張潤在訪談中再次強調，巴拉圭與中國發展全面關係的「唯一障礙」，在於巴拉圭尚未承認「一個中國原則」，而這在實務上意味著必須先與台灣斷交。





「這國」總統拒絕中國超挺台灣！親口認證：這些國家與台斷交、轉向中國下場很慘

貝尼亞指出，宏都拉斯蝦農過去在台灣擁有穩定市場與良好價格，但在轉向中國後，中方遲遲未推動具體貿易協議，導致產業發展受阻。（圖／民視新聞資料照）









面對北京持續施壓，貝尼亞仍對所謂「轉向中國」的潛在利益持保留態度，他在 Podcast 中指出：「看看所有從台灣轉向中國、投入所謂『中國夢』的拉丁美洲國家，沒有一個過得比巴拉圭好。」其中最具代表性的案例為宏都拉斯，該國於2023年與台灣斷交、轉而承認中國，期望藉此帶動貿易成長，然而，原本被視為有潛力打入中國市場的蝦類產業，卻未因此受惠，反而陷入困境，貝尼亞指出，宏都拉斯蝦農過去在台灣擁有穩定市場與良好價格，但在轉向中國後，中方遲遲未推動具體貿易協議，導致產業發展受阻。他強調，不希望巴拉圭重蹈覆轍，走上相同道路。













原文出處：「這國」總統拒絕中國超挺台灣！親口點名：這些國家與台斷交、轉向中國下場很慘

更多民視新聞報導

宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交

中國承諾跳票…宏都拉斯後悔與台斷交「想吃回頭草」林佳龍曝內幕

遭傳「第五縱隊」國安局急回應！張文「帳戶剩數十元」金流曝光

