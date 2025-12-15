「這國」蟬聯全球最強護照 台灣小升1名

全球最強護照，台灣進步一名。（示意圖：MotionElements）

2025年終版英國亨利護照指數（Henley Passport Index）公布最新護照排名，全球旅遊自由度排名再洗牌。新加坡以免簽193個國家與地區蟬聯冠軍。台灣小幅進步一名，中華民國護照可以免簽136個旅遊目的地，名列第36名。

英國亨利環球顧問事務所有限公司發布的「亨利護照指數」，是全球首創且最具權威性的護照排名，以各國護照可以免事先申請簽證的目的地數量作為依據，評估全球通行自由度。最新結果顯示，新加坡穩坐榜首，韓國和日本分居第2、第3名，免簽數分別達190與189個，前三名全由亞洲國家包辦。分析指出，區域內穩定的外交關係與經濟實力，持續推升護照含金量。

比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往187個目的地；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙和瑞典以186個並列第5。

台灣名列第36，比上次評比進步1名，可免簽證通行136個國家和地區。上次評比中掉出前10名的美國，這次排名小幅前進1名來到第11名。中國大陸護照免簽82國，與波札那並列第61名。