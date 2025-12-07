即時中心／徐子為報導



西非的貝南今（7）天傳出政變的消息。部分叛軍透過國營電視台表示，已召開會議，並決定罷黜塔隆的總統一職。不過，貝南總統府發聲明澄清，這只是一小群人，只控制了電視而己。政府軍正在重新掌控局勢。





根據媒體《法新社》報導，政變行動始於當地時間今晨，消息人士指出，總統塔隆位於首都波多諾伏（Porto-Novo）的官邸遭擊。隨後由中校提格里（Pascal Tigri）領導的軍隊控制了國家電視台（BTV）。



提格里在電視廣播中宣讀聲明，宣稱塔隆已被「解除職務」，所有國家機構即刻解散。這群叛變軍人自稱為「重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation）。



政府軍的消息人士則向媒體透露，軍隊已奪回控制權，政變企圖已被「挫敗」，並保證國家領導人是安全的。



據了解，塔隆自2016年起執政，原定於明年4月總統大選後屆期卸任。然而，該國立法單位上（11）月通過決議，將總統任期從5年延至7年。此外，反對派候選人阿格博喬（Renaud Agbodjo）遭選舉委員會以「擔保人不足」為由拒絕參選，而塔隆欽點的接班人、前財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）則被視為大熱門贏家。外媒分析，以上結果加劇了國內不滿，成了此次政局動盪背景。





廣告 廣告









原文出處：快新聞／「這國」驚傳政變 叛軍占領國營電視台宣布「解職總統」

更多民視新聞報導

日本歌手「挺中」北京順利開唱 未來藝人恐被迫「表態」

信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝

賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉

