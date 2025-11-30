這在牢房！英國獄警竟和囚犯玩「足球電動 FIFA」 超扯畫面曝光

國際中心／李紹宏報導

近日在TikTok上流傳一段誇張影片，影片中一名英國獄警被拍到在囚犯的牢房內，與一名囚犯一同玩著一款類似《FIFA》的足球電子遊戲，而他的同事和多達3名其他囚犯竟擠在狹小空間內圍觀！

英國獄警竟和囚犯在牢房內玩電動，一旁還有人圍觀。（圖／翻攝自tiktok）

囚犯非法拍攝影片！獄警竟和囚犯同樂「玩遊戲」

根據《太陽報》報導，在英國某監獄內，一名囚犯利用非法手機拍攝並上傳一段影片，片中戲謔地寫著「他試圖逃跑」（He tried to escape），凸顯了監獄內部的紀律問題。儘管影片中的監獄尚未被確認，但英國司法部（Ministry of Justice, MoJ）已證實正在對此事進行調查。

然而這起事件曝光後，引起了兩種截然不同的聲音。有政府消息人士堅稱，涉事獄警「沒有做錯任何事」。他們辯護，在囚犯的監督下一起玩電子遊戲，有助於「建立人際關係」，並能有效「解決監獄暴力問題」。不過，更多人對這段荒謬言論感到憤怒，還讓司法大臣羅伯特·詹里克（Robert Jenrick）痛批「監獄應該是用來懲罰的，這不是度假營！」

囚犯拍下，不只一名獄警在牢房內。（圖／翻攝自tiktok）

去年才有英國女獄警和囚犯發生性關係！司法大臣怒批敗壞

詹里克指出，去年旺茲沃思監獄（Wandsworth Prison）內也發生一起醜聞，當時有囚犯拍下「女獄警與一名囚犯發生性關係的影片」，引發英國民眾譁然；如今又爆出獄中醜問，詹里克認為，「當女警官與囚犯發生性關係，而男警官卻在牢房裡玩《FIFA》遊戲時，這肯定出了大問題」，也說這讓囚犯根本不怕坐牢。

英國司法部表示，目前正在進行調查，強調違反監獄規定的人將受到懲罰，並可能面臨更長刑期。

