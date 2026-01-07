這地區發錢了！每人普發2000元時間曝

嘉義縣朴子市的民眾有福了，市公所與代表會在今（7日）達成共識，訂於3月7日、3月8日兩天每人普發2000元，限定在114年7月28日前設籍，或當天出生新生兒，至於發放地點將另行公告。

朴子市將在3月7日和8日兩天普發2000元現金（報系資料照）

朴子市長吳品叡在臉書公告這項「快報」，因應丹娜絲颱風嚴重災情及0728西南氣流豪大雨的影響，對市民生活造成嚴重的衝擊，為照顧市民後續生活重建復原，經全體代表同意，決定只要是114年7月28日前設籍，或當天出生新生兒，就能領2000元現金。

廣告 廣告

地方政府自行發放現金，目前主要集中在嘉義和新竹，嘉義市發放6000元振興金，嘉義縣包含義竹鄉10月已發放5000元、梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、新港鄉3000元、朴子市2000元。

另外新竹市每人普發5000元，新竹縣則有橫山鄉每人同樣發放5000元。

延伸閱讀

過年大紅包來了！嘉義市加碼普發現金6000元 發放時間曝

發錢了！嘉義市「加碼普發6000元」三讀通過 農曆年前入袋

議會點頭！嘉義市確定將普發6000元 黃敏惠：市府加速處理