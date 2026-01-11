這地方恐淪代理孕母特區！她：柯文哲不要臉

▲資深媒體人周玉蔻痛批，代理孕母就宛如現代版的人肉巿場，「不要臉的柯文哲！」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委陳昭姿積極推動《人工生殖法》修正案，盼代理孕母合法，民眾黨前主席柯文哲還親自出馬，到立院與藍綠黨團致意尋求協助，甚至為此鬆動民眾黨的兩年條款。對此，資深媒體人周玉蔻痛批，代理孕母就宛如現代版的人肉巿場，離島條例可能把金門變成代理孕母特區，「不要臉的柯文哲！」

周玉蔻今（11）日在臉書發文表示，「代理孕母是什麼？」的子彈飛了半天，原來真相大白，就是一旦立法通過，台灣的偏鄉、弱勢、貧困出身的女孩子大量被誘或被騙、被迫，出賣子宮、健康與至少懷孕10個月的青春，及一輩子的心靈掙扎，替有錢人生小孩，「這跟人肉市場買賣、古早的人口奴隸販子有什麼不同？」

周玉蔻示警，「更別講嚇死人的離島條例可能把金門變成代理孕母醫院特區的惡夢！不要臉的柯文哲！良心被𣋡蔽的陳昭姿、陳青徽、陳玉珍和腦袋不清楚、要綠委配合綠白合進行商談的柯建銘！」民進黨執政者必須排除萬難阻止。

