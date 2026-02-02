這地方要發錢了！符合資格「2萬元入帳」 領取條件曝光

生活中心／陳慈鈴報導

中央總預算卡關，一旦通過，新手爸媽將能領到10萬元的生育補助。（示意圖／資料照）

為了保障國民的生活品質，政府及地方提供了多項補助，符合資格記得在期限內申請，以免向隅。受到少子化影響，不少地方都祭出鼓勵措施。位於台中市大里區龍潭里的福德宮，近日就通過一項決議，自1月開始，補助里內每名新生兒2萬元，目前已經公布領取資格。後續一旦總預算審議通過，新手爸媽最高將能領到12萬元的補助。

台中市民政局人口管理平台統計資料顯示，西屯區共計10萬5089戶，總人口為23萬8052人。其中，惠來里人口最多，共計9837戶、2萬1876人；龍潭里人口最少，共計572戶、1445人。

根據《自由時報》報導，台中市大里區龍潭里的福德宮舉辦信徒大會，監事江儒軒、主委及里長提議「每名新生兒補助2萬元」。民進黨籍台中市議員陳淑華得知後，相當感動，險些落淚。

主委賴清煌說明，補助經費來源為宮廟收到來自四方的善款，本來就應該回饋給社區居民，藉此鼓勵年輕人回到里內生小孩。至於什麼人可以領？賴清煌表示，父母在當地設籍滿1年，即可申請。

