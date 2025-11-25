「這地方」要發錢了！明年3月加碼普發2000元 敬老禮金也提高

生活中心／林昀萱報導

嘉義縣民雄鄉代會通過普發2000元。（示意圖／資料照）

嘉義縣民雄鄉民注意，小確幸來了！除了行政院普發一萬元之外，民雄鄉代表會通過將在明年3月發放每人2000元，重陽節禮金也由現行的800元提高至1000元。

民雄鄉是嘉義縣人口數最多的鄉鎮，繼義竹鄉公所完成發放5000元民生紓困金、梅山鄉將於12月加碼發放3000元後，民雄鄉代表會第22屆第6次定期大會也也通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，規劃在明年3月針對今年7月6日前設籍在民雄、且在7月31日前沒有遷出的民眾，正式普發2000元，發放的方式比照重陽敬老金，預算為1.4億元。

嘉義縣民雄鄉敬老禮金也加碼。（示意圖／資料照）

另外，鄉代會中也通過修正重陽節敬老禮金發放自治條例第3條，將現行的每名長者800元重陽禮金提高至1000元。

