這城市永遠記得您！北捷悼念牆貼滿便利貼 千人留言致敬余家昶

目前已有很多人到余家昶悼念牆獻花致意，地上擺滿花束和蠟燭燈，牆面也貼滿大家的感謝。

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，熱心民眾余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害。為了悼念余家昶的英勇行為，北捷今（25）日於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，寫下「這城市永遠記得您英勇無畏的身影」。目前已有很多人到場獻花致意，地上擺滿花束和蠟燭燈，牆面也貼滿大家的感謝。

台北捷運公司表示，為對19日不幸事件中，余家昶見義勇為挺身制止的行為表達最高感佩，在紀念碑設置之前，先於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。

北捷進一步指出，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，在尊重中沉澱思緒，感受余家昶留下的影響與啟示。

另外，悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，現場也提供紙筆，讓民眾表達追思；另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」大家可透過掃描QR碼，就可以寫下心中的缅懷和感謝。

從北捷提供的照片來看，目前牆面已貼滿密密麻麻的便利貼，地上也放滿花束，不少人已前往表達對這個余家昶的感謝，「余大哥，謝謝你的勇敢，願安息」、「余英雄，謝謝你的義舉，保護了這麼多人，我們永遠會記得你的英勇事蹟」、「果然不知道怎麼說，希望你在天堂過得開心」、「祝余大哥在天堂的第一個耶誕節快樂」。

悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，現場也提供紙筆，讓民眾表達追思。 圖：台北捷運公司／提供

悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」 圖：台北捷運公司／提供

目前已有很多人到場獻花致意，地上擺滿花束和蠟燭燈，牆面也貼滿大家的感謝。 圖：台北捷運公司／提供