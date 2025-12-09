這場必看！《英雄聯盟》KeSPA盃四強T1要打HLE，前後任下路Gumayusi、PeyZ正面對決

《英雄聯盟》韓國 KeSPA 盃 從 12 月 6 日開打，小組賽昨日結束確定由三組的第一：HLE、DK、T1 晉級四強，而剩餘的一個名額則會從各組第二 C9、NS、DNF 在今天決定出，稍早官方公布四強賽程，確認由 HLE 抽到 T1，雙方全一軍陣容首次正面對決，勢必相當有看頭。

T1 新舊 AD 的對決來得相當快（圖源：LoL Esports）

《英雄聯盟》KeSPA 盃 四強賽預計 12 月 11、12 日下午 14:00 登場，各隊伍將進行 BO3 雙淘汰。稍早官方公開抽籤結果，DK 會對上 C9、NS、DNF 之中晉級的隊伍，而 HLE 則是會對上 T1，由於 HLE 有去年與今年分別加入的 Zeus 與 Gumayusi，加上兩邊都是全一軍陣容出戰本次賽事，因此與前東家的「復仇者聯盟」對決格外引人注目。

廣告 廣告

本次《英雄聯盟》KeSPA 盃由 Disney+ 獨家取得授權轉播，若想收看就得付費訂閱，但若不急的粉絲，官方也會於每日比賽結束後上傳精華到 Youtube 頻道中，可以免費觀看。