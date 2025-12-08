這場盛會「鮮味沖沖滾」！臺南市「牛仔沖沖滾 2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」12/14美味開跑，市長黃偉哲邀請民眾一同品味在地新鮮魅力！

熱騰騰的牛肉湯冒著煙，粉嫩牛肉片在湯裡輕柔展開，鮮甜香氣撲鼻而來。臺南市府農業局以國產牛肉及鮮乳兩大新鮮元素打造年度盛會「牛仔沖沖滾–2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」，將於12月14日在善化啤酒廠熱鬧展開。本次活動除再次邀請清燙牛肉湯名店設攤，也首度結合鮮乳與多元畜禽產品，帶給市民前所未有的畜產饗宴。

在地新鮮直送 清燙牛肉湯魅力再現

臺南市長黃偉哲表示，清燙牛肉湯是臺南最具代表性的美食之一，其鮮甜滋味深受民眾喜愛。臺南擁有善化肉品市場提供合格屠宰的國產牛肉，讓牛肉能在最短時間內新鮮配送至店家，再烹煮成一碗碗熱呼呼的鮮美湯品，不僅暖胃更暖心。此外，臺南也是重要酪農產區，優質生乳經國內乳品大廠製成各式高品質鮮乳產品，加上在地小農品牌投入，讓民眾盡情品嚐鮮乳的濃醇香魅力。

四大牛肉名店齊聚 多元畜禽產品一次品味

農業局長李芳林指出，今年活動內容更為豐富，阿裕、鴻牛、和味、蠻牛等清燙牛肉名店將到場設攤，再現清燙鮮滋味；五花馬水餃館也將以國產牛肉推出人氣美食「牛肉餡餅」。此外，活動首次加入羊肉、羊乳等其他畜禽產品展售，一次滿足民眾味蕾。

活動當天消費滿100元可集1點，完成指定任務（加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號＋集滿2點），即可兌換清燙牛肉湯50元折價券，限量1,000份。

親子共樂體驗活動 輕黏土手作與食農講堂登場

活動當日規劃兩場次「Moo Moo輕黏土體驗」，讓親子共創趣味時光；為提升民眾對牛肉及鮮乳的認識，活動亦邀請知名產地記者陳志東分享「品飲6款乳品 認識台灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」，帶大家一起參與食農教育。

善化啤酒廠同步推出限量芒果啤酒免費試飲，活動現場的「Moo Moo市集」則集結臺南優質畜禽業者與青農的產品，更包含通過臺南「南得極品標章」的特色農產品。消費滿100元集1點、集滿3點還能玩戳戳樂，把多項好禮帶回家。

LINE集點抽大獎 機票、住宿券等好禮等你帶走

農業局表示，12月6至19日加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號並至臺南25家國產牛肉配合店家消費，滿額即可參加LINE集點活動；消費滿150元集1點，集滿3點可獲一次抽獎機會。獎品包括臺北至沖繩的來回機票、維悅酒店平日雙人住宿券及AirPods Pro2等多項好禮，點數越多、中獎機會越高。

此外，民眾於12月8至14日間購買貼有鮮乳標章的鮮乳，即可到「南得極品」粉絲專頁參與互動抽獎，前100名還可獲得完賽小禮。更多活動資訊可至「南得極品」粉絲專頁、活動網頁或加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號查詢。

（圖片來源：臺南市政府農業局）

