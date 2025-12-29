「這大廠」突關閉南科廠! 17日還漲停 今開盤即跌停 1.1萬張高掛賣不掉

市值 60 億的觸控面板感應器生產大廠精金科技日前宣布逐漸降低南科廠生產規模，並於 2026 年 1 月 31 日全面停產，嚇壞不少投資人。 圖：翻攝自 精金科技 官方網站

[Newtalk新聞] 市值超過 60 億元的觸控面板感應器大廠「精金科技」日前宣布將逐漸減少南科廠的生產規模，並於 2026 年 1 月 31 日正式關廠，嚇壞不少投資民眾。精金科技的股價也在今天 ( 29 日 ) 開盤後立即跌停，超過 1.1 萬張股票排隊搶著賣，相關消息也成為網友們的討論焦點。

精金科技於上周五( 26 日)發布公開聲明，宣稱在經過董事會的決議後，公司將採取審慎且分階段的方式，調整相關產線的生產規劃，應對全球面板產業供需環境變化、主要客戶策略調整以及 AMOLED 觸控感應器市場競爭日益激烈的環境。該聲明也宣布，自當日起，該公司的南科廠將逐步降低生產規模，預計在 2026 年的 1 月 31 日全數停產並正式關廠。

宣布停產的聲明公布後，許多精金科技的投資人迎來一陣恐慌的情緒。今日開盤後，精金科技股價也立即跌停，來到 6.63 元。截至上午 10 點為止，超過 11,700 張精金科技的股票排隊等待脫手，但成交量卻持續掛零，投資者們「想賣都賣不掉」。

有網友提出質疑，強調精金科技的相關業務營收近年仍持續成長，甚至突破億元的門檻，「這種公司說倒就倒，難道觸控面板真的這麼難做嗎」。但有網友發表回應，認為觸控面板並非最頂尖的高科技產品，「中國的觸控面板生產商早就把價格捲到爛了」，推測精金科技可能早已無力應對中國同業的競爭。

但也有網友發現，精金科技的股票曾在 17 日時發生漲停，但不到兩周後就因宣布關廠而發生跌停，「這股真的太黑了」。另外也有網友懷疑，部分投資者可能在 12 月中旬時就已經先行「偷看答案」，脫手相關股票，迴避了此次跌停可能造成的虧損。

