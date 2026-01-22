這天回溫了！有望近25度 暖完「三重水氣襲」濕冷3天

生活中心／倪譽瑋報導

週末北東迎來一波回溫後，下週二開始下雨，白天氣溫稍降。（圖／氣象署）

把握將至的好天氣！中央氣象署預報，明（23）日冷氣團影響減弱，白天回溫，週末（24、25日）雨勢也少，到下週一（26日）北部的高溫有望升到22到24度，中南部可能26度。接著下週二（27日）東北季風增強、鋒面通過、華南雲系東移，這三波帶來較多水氣，北東轉雨降溫。氣象粉專「天氣風險」則發文分析，季風影響預計到下週四（29日）減弱。

明天的天氣較冷 週末有望回溫、少雨

氣象署預報員劉沛滕指出，強烈大陸冷氣團影響，今（22）日為最冷時段，明晨各地天氣仍寒冷，中部以北、宜蘭低溫約11至13度、其他地區14至16度，馬祖、金門最冷可達7、8度。到了明日白天氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度、晚上要留意日夜溫差。降雨則是僅北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨。

氣象署表示，週六（24日）天氣轉為輻射冷卻影響、週日（25日）北部的高溫有望升到22到24度、中南部高溫最高約26度；至於低溫，天氣風險說明，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下發生的機會，南部及花東都市區低溫16至18度。降雨方面，週日轉東南風後，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

未來一週天氣。（圖／氣象署）

下週天氣轉雨 預計週二下到週四

東南風配合輻射冷卻的天氣型態，氣象署預計持續至下週二，當天東北季風增強、鋒面通過、華南雲系東移，北部及東北部氣溫下降，低溫約10到15度、白天高溫也剩18到20度。降雨方面，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部、東部、東南部也可能有零星短暫雨。

下週四東北季風稍減弱，各地早晚低溫依舊；降雨則是基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。天氣風險補充，上述鋒面預計是通過台灣北部海域，對本島無直接影響，但北東二到四雨會較多。

下週東北季風水氣較多，預計雨下週四減弱。（圖／氣象署）

