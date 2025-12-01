這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導

近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

前氣象局長鄭明典日前發文分享，提及北極上空出現「冷暖空氣對峙」，並形容這與2016年台灣出現「霸王級寒流」前的情況類似；但鄭明典進一步分析，在全球暖化的背景下，當年情況再發生機率極低。另一方面，也提到「極區平流層暖變」未來幾週內可能出現冬季風暴，台灣雖不在主要影響範圍內，但不排除會被掃到邊。

針對全台本週的天氣變化狀況，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明（2）日起，底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，但北部及東部迎風面局部仍有雨，氣溫會開始下滑；中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫稍稍下滑，但體感仍暖熱。

週二（12/2）晚起，東北季風增強，全台天氣將明顯轉涼。（圖／中央氣象署提供）





週三（3日）晚間至週四（4日）上午是本波東北季風最強時段，而氣溫達到最低點，估計標準值台北測站氣溫約落在15、16度左右，北部空曠或近山區可能只有12至14度。而西半部夜因易受輻射冷卻影響，清晨低溫最低下探至11度，早晚溫差大、有10度左右。氣象粉專預估，這波東北季風影響會一路持續到週五（5日），北部、東部偏冷濕，中部以南維持晴到多雲天氣，週四（4日）是氣溫最低的一天，南部高溫都可降至25度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」曬圖揭全台未來一週天氣變化。（圖／翻攝自臉書@天氣風險 WeatherRisk）





週五（5日）起高壓減弱，週末（6、7日）兩天全台短暫回暖，但下週一（8日）又要有另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣一樣維持不變。

原文出處：網憂「霸王級寒流」再撲台！未來一週連凍3天「低溫探11度」回暖又變天

