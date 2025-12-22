「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長

生活中心／巫旻璇報導

今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。

「這天更強冷空氣報到」耶誕天氣曝！粉專示警「這處」：降雪範圍擴大、時間拉長

週三（24日），另一波東北季風再度南下，冷空氣強度較前一波明顯。（圖／翻攝自氣象署）









氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波冷空氣影響下，高山降雪條件轉佳，不僅可能下雪的區域變廣，影響時間也有拉長趨勢。依據今晨美國 NCEP 數值模式模擬顯示，自12月24日（週三）起，東北季風再度增強，並伴隨環境水氣增加，中部以北及花蓮以北地區天氣將轉為偏冷；同時，全台降雨機率明顯上升，雨勢型態多為短暫、零星的陣雨。

目前預測指出，12月24日至25日，中部以北與花蓮以北、海拔約3,500公尺以上的高山，有機會出現零星降雪、固態降水或結冰現象；而12月26日至27日，降雪高度可下探至約3,000公尺以上，影響範圍擴及中部以北、東北部及東部高山地區，顯示降雪區域擴大、時間也更長。粉專也提醒，若民眾計畫前往高山賞雪，務必做好防寒措施，並留意山區道路濕滑或結冰情況，確保行程與活動安全。

氣象署說明，今天迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島，皆有局部短暫降雨，其中宜蘭午後雨勢較為明顯；桃園以南則以多雲天氣為主。明日隨著東北季風減弱，北台灣氣溫回升，僅基隆北海岸、大台北山區及恆春半島仍有零星降雨。

氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波冷空氣影響下，高山降雪條件轉佳，不僅可能下雪的區域變廣，影響時間也有拉長趨勢。（圖／翻攝自「林老師氣象站」）









氣溫方面，北部及宜花地區白天高溫約落在20至23度，體感偏涼；中南部與台東白天可達25至27度，但清晨低溫僅約15至19度，日夜溫差明顯。離島方面，澎湖多雲，氣溫19至21度；金門多雲，13至20度；馬祖則為多雲到陰，約12至16度。中央氣象署指出，週三（24日），另一波東北季風再度南下，冷空氣強度較前一波明顯。氣象署提醒，週四（耶誕節）夜間至週五清晨將是最冷時段，中部以北地區低溫可能下探至13至15度，民眾應提前做好保暖準備。









