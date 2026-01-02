這太瘋狂了！聯航機長崩潰對話曝光 波音737滑出跑道真相揭曉

聯合航空波音737 MAX客機滑出濕滑跑道畫面，場面驚險。（圖／翻攝自IG，thecrewlounge）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日公布一段監視器畫面，畫面中清楚拍到聯合航空一架波音737-8 MAX客機在濕滑跑道上著陸時滑出跑道，事件發生於2024年3月8日，地點位於德州休士頓的喬治布希洲際機場。事發時機上約有160名乘客，所幸無人受傷，從駕駛艙錄音得知，當時機長情緒明顯激動，頻頻向副駕駛道歉並表示難以置信：「我以為它會停下來，兄弟，我真的很對不起你。」整段對話隨著監視器畫面曝光，再度引發對飛安的高度關注。

飛機最終停在跑道旁草地，機上乘客從緊急出口舷梯下機，所幸無人受傷。（圖／翻攝自IG，thecrewlounge）

根據《每日郵報》報導，NTSB也同步釋出駕駛艙錄音與相關紀錄，還原當時兩名機師的對話情境。當班機從孟菲斯飛抵休士頓落地後，機長阿里雷札‧喬哈齊（Alireza Johartchi）向副駕駛邁可‧迪克森（Michael Dickson）表示：「我要讓飛機滑到盡頭。」但隨後無法順利減速。畫面顯示，飛機無法在跑道上煞停，滑行進入草地，最終停在機場跑道旁。

駕駛艙錄音揭示機長情緒明顯激動，喬哈齊不斷向副駕道歉，語帶懊悔地說：「我的天啊，這怎麼會發生。我真的很抱歉」、「我以為它會停下來的，兄弟，真的對不起你。」他還補充，「這太瘋狂了，無法相信我做了這件事。」

該架班機著陸後，乘客經由緊急門與舷梯下機。NTSB的初步報告指出，飛機左側主起落架偏離鋪面，並撞擊地面混凝土結構，導致起落架脫落。報告也顯示，飛機降落後速度未能有效減緩，原因包括機組員提前鬆開主要煞車裝置、速度煞車收回，導致自動煞車失效，之後又減少反推力，使減速效果更差。

NTSB的性能分析指出，飛機在嘗試駛離跑道前就未能足夠減速，可能是導致事故的關鍵因素。整起事件讓外界對機組操作流程產生疑問，也引發對飛安與處置機制的關注。

在錄音中，機長還擔心此事會引發輿論與社群媒體批評，低聲說：「我們肯定會被瘋狂轉傳⋯⋯天啊，大家都在拍影片。」他也示意副駕駛在飛機上「不能跟任何人談這件事」，顯示其擔憂後續紀律處分與輿論風波。目前NTSB尚未公布正式肇因，但將持續調查，包括機組反應、飛機狀況與當時天候等因素。聯合航空方面尚未對外發布最新說明。

根據NTSB調查，速度煞車收回、反推力不足為導致飛機失控的主因之一。（圖／翻攝自X，@Daily_MailUS）

