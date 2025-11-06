這女人太猛！趙露思推「英語歌」花絮曝 空降串流冠軍

大翻身！趙露思推全新英語歌，空降冠軍。（圖／翻攝自 少城時代 微博）

大陸女星趙露思在經歷合約糾紛後，憑藉時裝劇《許我耀眼》獲得收視與口碑雙豐收，近期更跨界發行全新英語歌曲，展現音樂才華。她的首波單曲一上架便在短短10分鐘內收藏破萬，3小時內迅速登頂大陸音樂平台冠軍。趙露思此次音樂作品不僅邀請國際級製作團隊參與，更將在生日前夕舉辦音樂會，展現其全方位發展的實力。

趙露思的首波單曲充滿歐美流行旋律，全英文演唱風格非常符合「復仇女王」形象，明顯是劍指國際市場。在錄製過程中，國際團隊現場為趙露思校正英語發音及唱法，從花絮可見她認真學習「Bride」等單字的發音，並嘗試「I'm a Black Veil Bride」等句子，展現她對音樂的熱情與努力。

這次趙露思的音樂製作團隊陣容強大，包含曾與Lady Gaga、小賈斯汀合作過的音樂人，他們擁有8首葛萊美獲獎單曲的輝煌履歷，為歌曲操刀詞曲創作。更令人驚喜的是，趙露思的第二首歌曲製作名單中還有少女時代的Tiffany參與，歌迷一聽開場前兩句便直呼是Tiffany的聲音，為歌曲增添了不少彩蛋。

趙露思將在本周六生日前夕舉行音樂會，釋出的5000張門票瞬間被秒殺，顯示其超高人氣。趙露思本人還在社交媒體上分享了答題搶票的頁面，似乎是搶票失敗，這一幽默舉動逗樂了不少粉絲。有趣的是，網路上甚至出現了「代考服務」，幫助粉絲回答問題獲取音樂會門票，足見趙露思不僅是劇中人氣女主角，跨界歌壇後同樣擁有頂流地位。

趙露思此次全新英語單曲的成功發行，不僅證明了她在演藝事業上的多元發展，也展現了她作為藝人的全方位實力。從電視劇到音樂領域，趙露思都以專業態度和出色表現贏得了觀眾與粉絲的喜愛，未來的發展令人期待。

