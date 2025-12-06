這姓氏你聽過嗎？全台姓「八」、「丙」僅1人 「令狐」跟戰國時代地名有關

台中市稀有姓氏聯誼會舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。台中市政府提供



你認識姓「赫連」、「八」、「丙」、「唱」的人嗎？台中市稀有姓氏聯誼會240名成員，共有200個稀有姓氏，今天（12/6）舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚交流，各姓氏代表分享家族源流故事，氣氛熱絡。

台中市稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達說，自己姓氏稀有，兒時常被老師關注，所以不敢早退遲到、做壞事，成年後對姓氏文化深感興趣，自己複姓「令狐」，全台18人，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏，不過最多人問的還是「你跟笑傲江湖男主角令狐沖是否有關？」

前台中市副市長令狐榮達（左）說，自己姓氏很容易被記住，小時候不敢做壞事。台中市政府提供

令狐榮達表示，他3年前副市長任內成立稀有姓氏群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日240多人，扣除重複姓氏後，約有200個不同稀有姓氏，其中有姓「赫連」全國僅1人，「第五」也僅6人，今日首次舉辦實體聯誼，期盼大家分享家族歷史脈絡、加深文化交流，未來希望成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓更多特殊姓氏的人互相交流。

台中市長盧秀燕表示，姓氏文化承載家族歷史與飲水思源的意義，這不僅是家族記憶的一部分，也是個人文化認同的延續，期盼聯誼會持續推廣相關活動，讓更多民眾認識姓氏背後的故事與脈絡，為文化的保存與傳承帶來新的能量。

盧秀燕說，根據調查，全國共有1785個姓氏，包括單姓1667個、複姓118個。人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成；全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

此外，全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等，占所有姓氏15.01％；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等，占6.44％。若統計10人以下使用的姓氏，共有750個，佔42.02％，顯示台灣姓氏分布不僅多元，也蘊含高度文化珍貴性。

