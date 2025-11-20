「這室溫」是生死關鍵！研究：低於「它」會血壓飆、易心梗中風

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，一項研究指出，只要室溫低於18度，身體就會進入「冷壓狀態」，讓心血管系統整個緊繃。（圖／取自張家銘的臉書）

近來天冷，很多原本健康的中年人、慢性病控制得宜的患者，都出現血壓飆高、睡不好、較喘、感冒等症狀，醫師張家銘表示，這是溫度在引發一連串的生理反應。一項研究指出，只要室內溫度低於18度，身體就會進入一種「冷壓狀態」，即血壓飆、睡眠差、肌力降、呼吸系統變得敏感。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，根據 2023 年發表在期刊《Public Health》的大型系統性文獻回顧，只要室內溫度低於18度，身體就會開始進入一種「冷壓狀態」: 血管收縮、血壓上升、睡眠變差、肌力下降、呼吸系統變得敏感。每一項都是真實可測的生理反應，與「怕不怕冷」無關。

寒冷的室溫 會讓心血管系統「整個緊繃」

張家銘表示，一般人以為冷就只是冷，其實，血管會立刻緊縮，血壓隨之飆升。研究發現，室內溫度每下降1度，收縮壓就會再往上推一點，對老人家與女性尤其明顯。

值得注意的是，在10~14度環境中，不只是血壓升高，心電圖也較容易出現異常。血小板甚至會上升，代表血液變得比較容易凝集，心血管風險提高。

睡不著、夜尿、越睡越累 原因可能是太冷

張家銘表示，許多長者在冬天較沒力、平衡變差易跌倒、握力變弱，則是因為在15度的室內環境中，下肢肌力、速度、反應能力都會下降2～10%。「冬天室溫過低，呼吸系統也受影響，特別是慢性肺阻塞患者。」張家銘表示，若家人有慢性阻塞性肺病，室內溫度低於18.2度時，咳、喘、胸悶都會變得更明顯。因為冷空氣會讓氣管更敏感、更易收縮，也更易被感染誘發、惡化。

室溫18度是一條重要的健康分界線

張家銘表示，世界衛生組織明確建議，居家室內溫度至少要有18度。對老年人、慢性病患者、小孩，甚至建議更高一些。民眾應調高室溫，而非只是多穿一些衣服來因應寒冬。因為科學證據顯示，室內低溫帶來的負擔，絕對不只是冷而已。

他表示，若家中有老人、孩子、有血壓或心臟病、呼吸道疾病或睡眠不好的人，冬天最重要的是讓房間維持18度以上。身體需要的不是硬撐，而是溫度。

