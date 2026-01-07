這家公司很會賺！年營收衝破8.6億 騰勢靠「人用×寵物」成興櫃搶手貨

財經中心／師瑞德報導

保健食品新兵騰勢（7889）將於1月13日登錄興櫃！公司挾帶旗下「達摩本草」、「毛孩時代」等熱銷品牌，去年逆勢繳出8.6億元營收。看準萌寵商機，騰勢宣布與通路龍頭萬達寵物（6968）強強聯手，合資成立「騰達寵物」，全面啟動「人用+寵物」雙引擎戰略，搶攻千億大健康藍海。（圖／翻攝自騰勢網站）

台灣生技醫療類股再添生力軍！在「人用保健」與「寵物經濟」雙重紅利噴發的當下，保健品新兵騰勢（7889）宣佈將於1月13日正式登錄興櫃交易。這家年營收突破8.6億元的隱形冠軍，不甘只做人的生意，更宣布與寵物通路龍頭萬達寵物（6968）達成重磅結盟，合資成立子公司「騰達寵物」。這場「人寵通吃」的戰略佈局，不僅要在資本市場掀起新話題，更要聯手搶食產值驚人的大健康與毛孩商機，為2026年的營運點燃最猛烈的雙引擎。

興櫃新星報到 強強聯手萬達攻佔毛孩商機

由凱基證券主辦，台新、富邦證券協辦的騰勢，選在2026開年之際登錄興櫃，象徵公司發展邁入新里程碑。騰勢深知單打獨鬥不如強強聯手，因此在登錄興櫃的同時，同步亮出王牌：與萬達寵物建立策略性合作夥伴關係。雙方合資成立的「騰達寵物」，將結合騰勢在產品研發的硬實力與萬達在全台百家門市的通路優勢。

這步棋不僅是單純的銷售合作，更是要從源頭開發新品牌、代理潛力商品，甚至運用會員數據進行精準行銷，企圖在快速成長的寵物藍海中，打造出一個難以被撼動的健康生態圈。

品牌矩陣發威 逆勢繳出8.6億亮眼營收

儘管2025年整體大環境充滿挑戰，騰勢依然繳出一張漂亮的成績單，全年營收達到8.6億元，逆勢成長1.3%。

這歸功於騰勢過去12年來採取的「多品牌矩陣」策略，旗下包括「達摩本草」、「PowerHero」、「御熹堂」等知名人用保健品牌，以及專攻毛孩市場的「毛孩時代」，早已是各大藥局與電商平台熱銷榜上的常客。騰勢強調，公司不走短期行銷的歪路，而是堅持嚴謹的原料與製程控管，靠著高回購率與深度的會員經營，築起了一道穩固的護城河。

瞄準千億黑金 預約未來十年高成長

看準「預防醫學」與「寵物擬人化」的雙重趨勢，騰勢董事長張智翔將公司定錨在「人用保健＋毛孩健康」的雙軌賽道。根據國際研調機構數據，台灣寵物營養品市場正以年複合成長率8.6%的速度狂飆，預計2033年將突破1.3億美元。

透過與萬達寵物的深度結盟，騰勢將能大幅縮短新產品的市場教育期，直接將高附加價值的營養方案送達飼主手中。展望未來，隨著興櫃計畫推進，騰勢將善用資本市場銀彈，加速研發與市場擴張，朝向亞太區頂尖的多元化快消品集團邁進。

