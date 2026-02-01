這家名店關門了！藍委嘆可惜、政大人再吃不到「今天就吃這家吧」安心感

記者李鴻典／台北報導

政大人看過來！你們熟悉的這家店歇業了！國民黨立委黃健豪今（1）天上午在臉書發文分享「國立政治大學校友會National Chengchi University Alumni Association」粉專的貼文並表示，很可惜，政大的波波恰恰歇業了。「我可以連續吃一個禮拜的辣青椒雞丁炒飯」。

政大校友會分享：再見，波波恰恰：寫在鐵門拉下之後。（圖／翻攝自國立政治大學校友會National Chengchi University Alumni Association粉專）

國立政治大學校友會發文貼照並寫下，【政大校友會分享｜再見，波波恰恰：寫在鐵門拉下之後】，2/1 特別一早來指南路，熟悉的招牌還懸在那，鐵門卻已沉沉拉下。聽說「波波恰恰」在昨天正式劃下了句點——這份道別來得突如其來，卻又無比真實。

貼文說，對多數政大人來說，它或許只是地圖上一個再平凡不過的座標；但對於依賴過它的人，那是一段段生活的堆疊，是埋首報告後的深夜救贖，或是大雨滂沱時最便捷的溫暖。

「而我心中最難以割捨的，始終是那份『冰醉雞腿飯』。那剛好的份量、熟悉的滋味，以及每一口帶來的踏實感，加上免費的冬瓜茶，如今都隨着店門關閉，封存在記憶深處了」。

貼文寫道，店面會更迭，招牌會褪色，但在那些餐桌上聊過的夢想、熬過的期末、撐過的低潮，都是實實在在的。謝謝波波恰恰，曾在政大的巷弄裡，給過我們無數次「今天就吃這家吧」的安心感。

