這家尾牙太強 藝人由員工票選 同台9m88「神對唱」短片爆紅 網淚：別人的老闆沒讓我失望

哲煜科技員工與 9m88 神級對唱影片（來源自 Threads @maomao_524） 點我看爆紅影片：9m88 與員工合唱《你朝我的方向走來》

這家尾牙太強 藝人竟由員工票選 同台 9m88「神對唱」短片爆紅 網淚：別人的老闆沒讓我失望

這真的是「別人的尾牙」！台灣知名數位轉型顧問公司「哲煜科技」日前舉辦年度尾牙，沒想到活動結束後，一段員工與靈魂女聲 9m88 在舞台上默契對唱《你朝我的方向走來》的影片，在社群平台Threads上瘋傳。影片中員工展現超強歌喉，不僅台風穩健，與 9m88 的互動更是充滿火花，讓網友紛紛激動留言：「這員工可以直接原地出道了吧？」、「這福利太強，現在轉職還來得及嗎？」

網熱議「神級現場」 表演名單竟是員工自己投出來的

這段引發熱議的合唱畫面，發生在淡水鬱金香將捷酒店的尾牙現場。據了解，這場星光熠熠的演出並非公司單向安排，而是哲煜科技首度採取「參與式設計」，將表演藝人的決定權完全交還給近百名同仁投票，讓團隊成員用自己的選擇，形塑舞台上的聲音。

在票選過程中，也意外展現了公司多元的「音樂光譜」。20 至 30 歲的年輕世代力挺風格鮮明的「社長大人」持修，30 至 40 歲的同仁則傾向都會質感十足的 9m88；甚至在名單中，資深同仁也表達了對金曲歌王蕭煌奇的喜愛。這種「多元並蓄」的結果，不僅展現了公司尊重不同世代、聽取每位同仁心聲的企業文化，也讓這場尾牙成功匯聚了跨世代的音樂能量。

2026哲煜科技旺年會藝人持修表演照 來源:主辦單位

員工淚讚 被重視的感覺真好 聽完能再戰 10 個 Bug

對於影片意外在社群爆紅，參與合唱的員工害羞表示，當時只是被現場熱絡氛圍感染，沒想到公司真的請來偶像，還能有機會近距離同台。不少同仁也感性分享：「以前尾牙是看長官表演，現在是我們選自己喜歡的藝人，這種被公司重視、被聽見的感覺，真的比抽到大獎還暖心！」甚至有工程師開玩笑說：「聽完持修跟 9m88，感覺精神滿滿，回公司可以再修 10 個 Bug！」

不只會寫 Code 更懂生活 哲煜科技用創意迎接新挑戰

哲煜科技近年在數位轉型領域表現強勁，服務據點橫跨台北、台中、高雄、日本，長期協助企業與政府單位建構關鍵系統。即便規模持續擴張，公司仍堅持保留「年輕、多元、創意」的企業基因。

公司負責人表示，尾牙不只是吃飯領獎，更是展現企業靈魂與凝聚力的時刻。透過員工參與式投票與社群上的真實互動，不僅增進同仁歸屬感，也希望讓大眾看見軟體從業人員充滿活力與溫度的一面。在持修與 9m88 的歌聲餘韻中，哲煜科技也宣示將帶著這股爆紅的能量，在新的一年繼續挑戰數位轉型的無限可能。

2026哲煜科技旺年會與藝人持修合照 來源: 主辦單位

更多哲煜科技動態與徵才資訊：哲煜科技官方網站