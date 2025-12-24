這家業者招募加盟畫大餅！未揭露重要資訊 遭公平會開罰80萬

滙聚公司在締結加盟關係前，未能充分提供重要加盟資訊，遭公平會開罰。圖為公平會代理主委陳志民



公平會今日（12/24）委員會議決議通過，滙聚公司於「2023台北國際連鎖加盟大展-春季展」之招募加盟過程宣稱，保證當年內加盟者將能「美食廚房」機台放入特定的點位，惟實際並未達成，足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，處40萬元罰鍰。

此外，滙聚公司在締結加盟經營關係前，未能充分且完整提供「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」等2項加盟重要資訊給交易相對人審閱，處40萬元罰鍰，總計被處罰80萬元罰鍰。

廣告 廣告

公平會表示，滙聚公司代表人於加盟展現場介紹時，對不特定有意加盟者口頭宣稱保證加盟者之「美食廚房」機台將能放入台積電、聯電、大立光或日月光等點位。但調查結果顯示，僅有部分點位符合該公司宣稱，部分如聯電、大立光則未達成。

公平會認為，加盟業主於招募加盟時就加盟機台放置點位進行保證之宣稱，是有意加盟者判斷各加盟品牌及營運風險、投資報酬率、回收期間之重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，更是據以評估加盟與否的關鍵。但前述共見共聞之廣告宣稱卻與事實不符，已足以引起有意加盟者錯誤之認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條規定。

另滙聚公司為加盟資訊之提供者，卻於招募加盟過程中，未充分且完整揭露「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」等2項重要交易資訊，將使有意加盟者難以充分評估開店前及營運期間需投入之資金及相關限制條件等，妨礙加盟者正確判斷及評估而影響權益，並減少其加入其他加盟業主的機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會呼籲，加盟業主招募加盟時的宣傳應有憑有據、不做誇大不實的廣告，並應充分與加盟店溝通及提供完整加盟費用與加盟條件等相關資訊，以創造雙贏並可減少加盟交易糾紛。

更多太報報導

酷澎慘了？創辦人不出席聽證會 南韓公平會撂狠話：不排除「勒令停業」

公平會以附負擔許可信用卡處理中心暨26家業者聯合行為延展5年

公平會陳志民：台灣的競爭文化仍有努力空間！盼司法、學術界給予支持