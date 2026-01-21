這家轉虧為盈拐點曝光 三大引擎瞄準2026爆發年！

財經中心／余國棟報導

台灣首家 AI 原生資安軟體指標股奧義賽博-KY（7823）正式進軍創新板，奧義賽博為國內少數具備國際級研發實力與市場能見度的資安原廠，公司 2025 年迎來營運關鍵轉折，隨規模經濟效益發酵，法人預期 2025年Q4可望達成單季轉盈，正式開啟獲利成長的黃金收割期。配合上市前公開承銷作業，將於 1 月 21 日至 23 日展開競價拍賣，競拍張數共 1,580張，競拍底價 70.31 元，暫定承銷價 90 元，預計2月5日掛牌。

奧義賽博採訂閱制（SaaS）為核心的營運模式，展現與國際資安巨頭 CrowdStrike、Palantir 同等級的營運體質與獲利基因。公司訂閱制收入占比達 90%，客戶續約率長期維持 90% 以上，展現高度黏著與穩健的經常性收入結構。2025 年 Q3 底遞延收入年增 42%，代表公司已收取現金但尚未認列之營收持續成長，營運能見度與現金流基礎更具延展性。同時公司財務結構亦相當穩健，帳上現金達 5.19 億元、且維持零負債。

面對AI技術快速演進所帶動的新型資安需求，奧義賽博（CyCraft）積極布局三大成長引擎，鎖定 2026 年可望高速成長的資安市場，涵蓋資安韌性、AI 模型安全及國防應用，力拚擴大經常性收入與長期成長動能。奧義賽博憑藉深厚技術 DNA 與產業實績，成功切入半導體供應鏈資安防護核心需求。進一步擴散至超過 1,000 家供應鏈廠商，形成市場高度關注的「粽子頭效應」，建立難以複製的技術護城河與市占優勢。

根據國際研調機構預估，2025 年全球資安託管服務市場規模將突破 1,800 億美元，市場成長動能明確。在「資安韌性」領域，奧義賽博旗下 XCockpit 平台已部署超過 60 萬個 AI 感知器，透過即時威脅感知與自動化應變機制，協助企業強化資安防護，並帶來穩定且可預期的經常性收益。

針對生成式 AI 與企業導入大型語言模型（LLM）所衍生的資安風險，奧義賽博推出「AI 護欄」解決方案 XecGuard，聚焦 LLM 漏洞防護與安全護欄機制，協助企業降低模型濫用、資料外洩等關鍵風險。該產品預計於 2026 年上半年正式上線，直指全球百億美元規模的模型安全市場新商機。此外，在「國防韌性」布局上，奧義賽博以具高度稀缺性的「數位干擾」技術切入無人機反制市場，相關解決方案 XecDefend 已逐步拓展至國家安全與公共安全應用場域。

法人認為，營收成長率超過20%的國際資安龍頭，平均本益比（P/E）可達 106 倍。奧義賽博 2025 年全年營收成長 23%，已跨入國際 Tier 1 成長門檻。此外，公司亦積極拓展全球化通路，海外已結盟超過 10 家日本中大型資服業者；國內則與中華電信旗下中華資安、能率集團旗下宏羚等策略夥伴合作，未來可望透過通路綜效持續放大成長動能。

