「這家醫院」全院普發2萬、年終平均6個月！ 院長：明年再加薪5%

振興醫院今年營運表現亮眼，院方宣布全院普發2萬元，年終獎金平均6個月，相關福利消息在社群曝光後，引發醫護圈熱烈討論。振興醫院外觀。資料照



一名網友近日在社群平台爆料，指某家醫院全院普發2萬，外加年終平均6個月，消息一出立刻引發醫護圈熱議，羨煞不少醫護人員；振興醫院院長魏崢今（18）日低調證實此事，並表示這已經是院方第三年發六個月年終，並透露明年起，全院員工所有職務一律加薪5%。

根據「靠北護理師」的貼文，有網友指某「開心醫院」今年開開心心，院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，外加年終平均6個月，依照考核不同會有些微差距，而且今年的全院尾牙分3天在萬豪酒店舉行，羨煞其他醫護人員，隨後有網友點名，這家「開心醫院」正是振興醫院。

廣告 廣告

對此，魏崢今（18）日中午接受媒體訪問時低調證實，全院普發2萬，外加年終平均6個月，這已是院方連續第三年發放6個月年終獎金，過去也曾發放過5個半月，「我們都不太高調，因為已經好幾年都一直在做，董事會也很支持」，因為財務方面還可以，盡量回饋給員工。

同時，魏崢也表示，大家做評鑑等工作很辛苦，院方規劃自明年起，全院員工所有職務一律加薪5%。此外，總務室也將準備知名甜點店「可麗露」伴手禮，作為對同仁辛勞付出的感謝。

更多太報報導

龍千玉淚揭愛女死因 盼13年終於入夢

BWF年度制霸！南韓安洗瑩、金元浩／徐承宰 年終賽挑戰單季11勝

羽球年終賽分組出爐！周天成同組強碰世界球王、亞運金牌和日本一哥