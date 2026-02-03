這家飯店續住第二晚只要40元 ？情人節開吃奢華「海洋黑鑽」
記者李鴻典／台北報導
墾丁凱撒大飯店慶開業四十週年里程碑，感謝旅人支持與陪伴，今年特別以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列感恩回饋活動。即日起至2月28日，凡預訂「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚只要40元。
墾丁凱撒推出「凱撒假期」住房專案續住優惠，平日連住兩晚，第二晚僅需加價40元，專案含第一晚早餐及晚餐，另贈1,000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。不僅如此，飯店更結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，凡於活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得一張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百及SPA療程優惠等多元好禮，總計超過4,000份獎項。
為增添度假的儀式感，墾丁凱撒也規劃為期一整年的疊色集章活動，旅人可化身探險家，按圖索驥於飯店內逐一踩點，集滿五顆印章後即可顯影驚喜畫面，透過有趣的疊印技術獲得獨一無二的紀念明信片，讓旅程留下看得見、帶得走的回憶。
週年慶期間，墾丁凱撒另攜手屏東縣來義鄉擁有40年釀造專業的在地酒廠「屏東排灣酒廠」合作，推出四十週年紀念酒禮盒，紀念酒承襲部落世代耆老釀造經驗，遵循釀酒古法，以小米、大米、糯米、酒麴與百年二峰圳山泉釀出保有天然微氣泡與淡雅果香風味，酒感舒服順口的小米酒。每組禮盒內含兩入330ML小米酒，酒標與禮盒設計則融入凱撒四十週年視覺元素，為禮盒增添收藏價值與紀念意義。紀念酒禮盒每組建議售價940元，即日起於墾丁凱撒精品店獨家販售。
二月份最重要的兩個節日–西洋情人節及農曆新年相繼到來，台北晶華酒店在邀闔家團圓享用大餐的同時，也為戀人們保留了專屬的親密時光。2月13至22日，位於飯店二樓的ROBIN’S牛排屋與鐵板燒選用擁有「海洋黑鑽」之稱的義大利頂級Osietra Caviar魚子醬入菜，搭配鱈場蟹、龍蝦、羊肚蕈等多款頂級食材推出的「情人節限定海陸套餐」。
客房則備妥「莓好情人假期」以及「海陸雙饗情人假期」兩款住房專案，前者贈送韓國必吃草莓蛋糕第一品牌「KITCHEN 205」的經典草莓園蛋糕，後者則將安排愛侶們於ROBIN’S牛排屋享用情人節限定海陸套餐，再將名媛最愛的「資生堂極上御藏」保養組帶回家。
迎接情人節，台北喜來登大飯店於2月13日晚餐至2月15日期間，集結館內牛排館安東廳與義式餐廳比薩屋，聯手推出情人節限定饗宴，嚴選頂級海陸食材，透過細膩料理節奏，為節日夜晚打造兼具質感與浪漫氛圍的餐飲體驗。
安東廳推出七道式「頂級海陸饗宴」雙人套餐，每套3,780元+10%起；比薩屋則規劃「義式浪漫饗宴」雙人套餐每套4,280元+10%，以及適合親友共享的「海陸分享餐」四至六人套餐每套5,980元+10%，滿足不同用餐情境需求。另於2月14日當日，凡於安東廳或比薩屋點用情人節套餐，即贈精美玫瑰花束乙份，為節日餐桌增添驚喜。
在光影斑斕的藏書閣下，時間彷彿慢了下來。2026年情人節，大地酒店（The Gaia Hotel）以「喜歡聽你說愛我」為題，為尋覓靜謐儀式感的戀人們，編織一場結合五星住宿、海陸盛宴與白磺泉療癒的感官之旅。從24小時的深度陪伴到玫瑰湯屋的私密低語，將北投山城的優雅與暖意，化作一份獻給愛情的專屬禮物。
大地酒店推出「喜歡聽你說愛我」情人節住房專案，專案房價為13999元，寓意一生久久久。不同於常規的入住限制，提供完整的24小時入住時光（13:00入住至翌日13:00退房），也為每對情人旅客客製化專屬的照片蛋糕，讓甜蜜持續滿溢。專案中同時包含喜歡西餐廳特別規劃的「隱世情詩」情人節套餐兩客，與精選氣泡酒，且週一至週四入住另有機會驚喜升等房型，並享SPA全系列8折優惠。
大地酒店旗下《喜歡西餐廳》在活動期間推出情人節限定「隱世情詩|極致海陸饗宴」，以細膩料理手法為節慶餐桌書寫浪漫詩篇，每位價格為1980元加1成服務費。針對偏好短暫卻深刻相聚的戀人，大地酒店推出每日限量五組的「玫瑰湯屋」專案。在120分鐘的獨立湯屋中，以玫瑰花瓣妝點白磺暖泉，搭配「隱世情詩」情人節套餐兩客，專案售價5520元。
為迎接馬年到來！大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以日式精緻甜點工藝，結合吉祥寓意推出2款馬年限定造型蛋糕；其中「馬上有錢」（每顆售價 NT$220），以活潑可愛的日式小馬造型登場，背上載著金幣與金元寶，象徵財運立即到位，馬上有錢小馬分別載著金幣與金元寶的二種造型呈現，帶有馬上發財與馬上有錢的祝福意味。
「柿柿如意」（每顆售價 NT$220），以圓潤討喜的柿子造型呈現，象徵事事順心，寓意「事事如意，好事會發生」吉運啟程；蛋糕以優格柿子慕斯為主體，展現溫潤果香，內層搭配柿子庫利的自然甜韻，佐以杏仁海綿蛋糕與香橙芭芮脆片，最後覆上絲滑橘色巧克力淋面，果香與甜韻交織的風味表現細緻的層次，為馬年獻上滿載祝福的甜蜜開場。「馬上有錢」、「柿柿如意」2月2日起開放預購，取貨從2月9日至3月1日止。
在歲末年節之際，大倉久和首創糕點外帶禮遇。即日起至2月19日止，凡於平、假日晚餐時段前來歐風館用餐，即可獲贈由大倉久和西點主廚親自烘焙的小蛋糕（6 入）一盒。匯集日、法、義等多國豐盛佳餚的歐風館自助餐廳，今年春天以「異國料理」為主題，2月1日起推出新菜色，以呈現歐洲經典傳統美食、精選暖心湯品以及強調健康與色彩的「繽紛鮮蔬沙拉」，讓春日餐桌在美味與輕盈之間取得完美平衡。
春遊季節開跑，不必遠行也能安排一趟小旅行好好充電。宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至3月31日推出週一至週四限定「3月專屬・春日吃好睡好計劃」一泊二食住房專案，每人最低NT$2,072起即可入住並享一泊二食，包含免費暢遊日式主題園區、文創小舖DIY與休閒中心設施，並可從園區熱門體驗「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」三擇一，兩人也能輕鬆成行，最適合想避開人潮、以平日慢步調享受質感度假的旅客。
白天換上浴衣漫步園區、與萌寵近距離互動；回房可在浴缸泡澡放鬆，窗景遠眺龜山島與蘭陽平原田園風光；晚餐至日光璽舞享用雙人鍋物二選一（壽喜燒或新品味噌腐乳鍋），夜晚再享住客免費宵夜，以最超值的平日優惠一次完成「吃好、睡好、玩剛好」。
經過 670 天的休生養息，太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起部分重新開放。這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。
為讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店規劃「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
這份久違的山林邀請，恰好為計畫回山裡過年的旅人增添了走春好去處。太魯閣晶英酒店「2026 春節一泊二食專案」二人成行入住山嵐客房每位 8,250 元起，邀旅人在春節期間重返峽谷。旅人可選擇入住「山嵐客房」，體驗衛斯理餐廳匯集在地食材的山海盛宴；或升級至「行館樓層」，享有專屬交誼廳與管家級禮遇，在獨立、靜謐的空間中細品輕食與精選酒款。從古道的歷史走讀到飯店的細膩款待，這份由山水與人文交織而成的獨特體驗，將成為 2026 年最難忘的開春回憶。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
