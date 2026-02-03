這家飯店續住第二晚只要40元 ？情人節開吃奢華「海洋黑鑽」

記者李鴻典／台北報導

墾丁凱撒大飯店慶開業四十週年里程碑，感謝旅人支持與陪伴，今年特別以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列感恩回饋活動。即日起至2月28日，凡預訂「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚只要40元。

墾丁凱撒大飯店今年二月迎開業四十週年，飯店以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出系列感恩回饋活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

墾丁凱撒推出「凱撒假期」住房專案續住優惠，平日連住兩晚，第二晚僅需加價40元，專案含第一晚早餐及晚餐，另贈1,000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。不僅如此，飯店更結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，凡於活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得一張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百及SPA療程優惠等多元好禮，總計超過4,000份獎項。

活動期間入住的旅人，每房可獲得一張「一番賞抽獎卡」，獎項包含住宿券、餐飲與SPA等好禮，張張有獎。（圖／飯店旅宿業者提供）

為增添度假的儀式感，墾丁凱撒也規劃為期一整年的疊色集章活動，旅人可化身探險家，按圖索驥於飯店內逐一踩點，集滿五顆印章後即可顯影驚喜畫面，透過有趣的疊印技術獲得獨一無二的紀念明信片，讓旅程留下看得見、帶得走的回憶。

週年慶期間，墾丁凱撒另攜手屏東縣來義鄉擁有40年釀造專業的在地酒廠「屏東排灣酒廠」合作，推出四十週年紀念酒禮盒，紀念酒承襲部落世代耆老釀造經驗，遵循釀酒古法，以小米、大米、糯米、酒麴與百年二峰圳山泉釀出保有天然微氣泡與淡雅果香風味，酒感舒服順口的小米酒。每組禮盒內含兩入330ML小米酒，酒標與禮盒設計則融入凱撒四十週年視覺元素，為禮盒增添收藏價值與紀念意義。紀念酒禮盒每組建議售價940元，即日起於墾丁凱撒精品店獨家販售。

墾丁凱撒攜手在地酒廠「屏東排灣酒廠」合作，將南國的自然風土轉化為層次細膩的紀念酒禮盒。（圖／飯店旅宿業者提供）

二月份最重要的兩個節日–西洋情人節及農曆新年相繼到來，台北晶華酒店在邀闔家團圓享用大餐的同時，也為戀人們保留了專屬的親密時光。2月13至22日，位於飯店二樓的ROBIN’S牛排屋與鐵板燒選用擁有「海洋黑鑽」之稱的義大利頂級Osietra Caviar魚子醬入菜，搭配鱈場蟹、龍蝦、羊肚蕈等多款頂級食材推出的「情人節限定海陸套餐」。

情人節限定海陸套餐以有「海洋黑鑽」之稱的義大利頂級Osietra Caviar魚子醬為亮點，為饗宴增添珍貴心意。（圖／飯店旅宿業者提供）

客房則備妥「莓好情人假期」以及「海陸雙饗情人假期」兩款住房專案，前者贈送韓國必吃草莓蛋糕第一品牌「KITCHEN 205」的經典草莓園蛋糕，後者則將安排愛侶們於ROBIN’S牛排屋享用情人節限定海陸套餐，再將名媛最愛的「資生堂極上御藏」保養組帶回家。

ROBIN'S牛排屋推出的情人節套餐內容包含可無限享用的「小農沙拉吧」，賓客可以盡情品嘗主廚嚴選的各式在地新鮮食材。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接情人節，台北喜來登大飯店於2月13日晚餐至2月15日期間，集結館內牛排館安東廳與義式餐廳比薩屋，聯手推出情人節限定饗宴，嚴選頂級海陸食材，透過細膩料理節奏，為節日夜晚打造兼具質感與浪漫氛圍的餐飲體驗。

台北喜來登「安東廳」情人節饗宴。（圖／飯店旅宿業者提供）

安東廳推出七道式「頂級海陸饗宴」雙人套餐，每套3,780元+10%起；比薩屋則規劃「義式浪漫饗宴」雙人套餐每套4,280元+10%，以及適合親友共享的「海陸分享餐」四至六人套餐每套5,980元+10%，滿足不同用餐情境需求。另於2月14日當日，凡於安東廳或比薩屋點用情人節套餐，即贈精美玫瑰花束乙份，為節日餐桌增添驚喜。

台北喜來登「比薩屋」情人節饗宴。（圖／飯店旅宿業者提供）

在光影斑斕的藏書閣下，時間彷彿慢了下來。2026年情人節，大地酒店（The Gaia Hotel）以「喜歡聽你說愛我」為題，為尋覓靜謐儀式感的戀人們，編織一場結合五星住宿、海陸盛宴與白磺泉療癒的感官之旅。從24小時的深度陪伴到玫瑰湯屋的私密低語，將北投山城的優雅與暖意，化作一份獻給愛情的專屬禮物。

大地酒店推出情人節限定的「隱世情詩極致海陸饗宴」。（圖／飯店旅宿業者提供）

大地酒店推出「喜歡聽你說愛我」情人節住房專案，專案房價為13999元，寓意一生久久久。不同於常規的入住限制，提供完整的24小時入住時光（13:00入住至翌日13:00退房），也為每對情人旅客客製化專屬的照片蛋糕，讓甜蜜持續滿溢。專案中同時包含喜歡西餐廳特別規劃的「隱世情詩」情人節套餐兩客，與精選氣泡酒，且週一至週四入住另有機會驚喜升等房型，並享SPA全系列8折優惠。

房間中特別以玫瑰花瓣及天鵝造型毛巾妝點，營造私密溫馨的浪漫時光。（圖／飯店旅宿業者提供）

大地酒店旗下《喜歡西餐廳》在活動期間推出情人節限定「隱世情詩|極致海陸饗宴」，以細膩料理手法為節慶餐桌書寫浪漫詩篇，每位價格為1980元加1成服務費。針對偏好短暫卻深刻相聚的戀人，大地酒店推出每日限量五組的「玫瑰湯屋」專案。在120分鐘的獨立湯屋中，以玫瑰花瓣妝點白磺暖泉，搭配「隱世情詩」情人節套餐兩客，專案售價5520元。

憑專案入住，SPA療程全面8折優惠。（圖／飯店旅宿業者提供）

為迎接馬年到來！大倉久和大飯店The Nine烘焙坊以日式精緻甜點工藝，結合吉祥寓意推出2款馬年限定造型蛋糕；其中「馬上有錢」（每顆售價 NT$220），以活潑可愛的日式小馬造型登場，背上載著金幣與金元寶，象徵財運立即到位，馬上有錢小馬分別載著金幣與金元寶的二種造型呈現，帶有馬上發財與馬上有錢的祝福意味。

柿柿如意、馬上有錢蛋糕。（圖／飯店旅宿業者提供）

「柿柿如意」（每顆售價 NT$220），以圓潤討喜的柿子造型呈現，象徵事事順心，寓意「事事如意，好事會發生」吉運啟程；蛋糕以優格柿子慕斯為主體，展現溫潤果香，內層搭配柿子庫利的自然甜韻，佐以杏仁海綿蛋糕與香橙芭芮脆片，最後覆上絲滑橘色巧克力淋面，果香與甜韻交織的風味表現細緻的層次，為馬年獻上滿載祝福的甜蜜開場。「馬上有錢」、「柿柿如意」2月2日起開放預購，取貨從2月9日至3月1日止。

歐風館主廚特製小蛋糕。（圖／飯店旅宿業者提供）

在歲末年節之際，大倉久和首創糕點外帶禮遇。即日起至2月19日止，凡於平、假日晚餐時段前來歐風館用餐，即可獲贈由大倉久和西點主廚親自烘焙的小蛋糕（6 入）一盒。匯集日、法、義等多國豐盛佳餚的歐風館自助餐廳，今年春天以「異國料理」為主題，2月1日起推出新菜色，以呈現歐洲經典傳統美食、精選暖心湯品以及強調健康與色彩的「繽紛鮮蔬沙拉」，讓春日餐桌在美味與輕盈之間取得完美平衡。

歐風館春季異國料理呈現多道歐洲經典佳餚為主軸端出多款風味鮮明的經典佳餚，讓賓客品嚐異國美食。（圖／飯店旅宿業者提供）

春遊季節開跑，不必遠行也能安排一趟小旅行好好充電。宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至3月31日推出週一至週四限定「3月專屬・春日吃好睡好計劃」一泊二食住房專案，每人最低NT$2,072起即可入住並享一泊二食，包含免費暢遊日式主題園區、文創小舖DIY與休閒中心設施，並可從園區熱門體驗「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」三擇一，兩人也能輕鬆成行，最適合想避開人潮、以平日慢步調享受質感度假的旅客。

綠舞國際觀光飯店即日起至3月31日推出週一至週四限定「3月專屬・春日吃好睡好計劃」一泊二食住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

白天換上浴衣漫步園區、與萌寵近距離互動；回房可在浴缸泡澡放鬆，窗景遠眺龜山島與蘭陽平原田園風光；晚餐至日光璽舞享用雙人鍋物二選一（壽喜燒或新品味噌腐乳鍋），夜晚再享住客免費宵夜，以最超值的平日優惠一次完成「吃好、睡好、玩剛好」。

入住旅客可選經典浴衣體驗、和菓子手作、SASA Play灑畫（擇一參加）。（圖／飯店旅宿業者提供）

經過 670 天的休生養息，太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起部分重新開放。這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。

為讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店規劃「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。

太魯閣晶英酒店鄰近綠水文山步道，乘車或散步前往皆可。（圖／飯店旅宿業者提供）

這份久違的山林邀請，恰好為計畫回山裡過年的旅人增添了走春好去處。太魯閣晶英酒店「2026 春節一泊二食專案」二人成行入住山嵐客房每位 8,250 元起，邀旅人在春節期間重返峽谷。旅人可選擇入住「山嵐客房」，體驗衛斯理餐廳匯集在地食材的山海盛宴；或升級至「行館樓層」，享有專屬交誼廳與管家級禮遇，在獨立、靜謐的空間中細品輕食與精選酒款。從古道的歷史走讀到飯店的細膩款待，這份由山水與人文交織而成的獨特體驗，將成為 2026 年最難忘的開春回憶。

太魯閣晶英酒店「愛旅行回饋計畫」可累積入住兌換免費住宿。（圖／飯店旅宿業者提供）

