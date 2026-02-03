這家餐飲集團首推「六小時正職」制度 今年預計招募300人

豊漁餐飲集團（7847）3日表示，2026年持續加速展店與品牌孵化，除1月新推出台灣第一個日式炭火烤魚品牌「朝炭」外，預計首季將再展13至15家新店，並規劃推出四個全新品牌，擴大整體營運規模，今年預計招募500人。

同時，因應新世代工作思維與兼顧生活與穩定事業的趨勢，首創推動「六小時正職」制度，提供月薪3萬5千元起的短工時正職職缺，並享有與一般正職員工相同的完整福利，目前已占新進招募人員約三成，作為長期人力布局的重要一環。

廣告 廣告

在人力策略上，豊漁指出，現代餐飲人才更重視工作與生活的長期平衡，而非短期拚搏。因此集團一方面維持具競爭力的高薪資結構水準，正職起薪 3萬8千元起，初魚儲備主管 6萬8千元起跳，另依營運績效發放獎金；保守估計，目前營運現場相關主管中，年薪突破百萬元者已逾三成。

除正職制度外，豊漁亦同步強化彈性用工配置，兼職人員時薪達250至300元，提供學生、二度就業與彈性工時族群更多元的工作選擇，讓不同人生階段的人才，都能在餐飲現場找到合適的位置。

【看原文連結】

更多udn報導

公車司機逼長者讓位給預約客「否則下車」後續超扯

日服務太誇張！旅客訝異3件事 店員再忙也不亂

好市多賣簡體字面紙！內行提醒1差異：別買錯

命理師曝除夕前這些東西必丟！否則會走霉運