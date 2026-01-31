「這家」去年EPS達28.13元 董座：已獲多家CPU大單

創意2025年全年營收與獲利同步改寫歷史新高。（圖／摘自創意官網）

ASIC設計服務廠創意（3443）2025年全年營收與獲利同步改寫歷史新高，創意30日召開法說會，直言公司過去幾年處於「蹲著練功」階段，隨著客戶結構與應用布局逐步轉向高階領域，先前投入已開始反映在營運成果上，後續效益可望持續放大，未來成長動能仍可延續。

創意2025年第四季營收達123.99億元，季增43.96％、年增105.88%，連兩季刷新單季紀錄；毛利率19％，季減5.2個百分點、年減14.2個百分點；營益率10.1％，季減2.1個百分點、年減3.5個百分點；稅後淨利11.59億元，季增33.7％、年增36.9％，EPS 8.65元，改寫單季次高。

全年合併營收341.4億元，年增36.3％；在產品組合變化影響下，毛利率下滑至24.76％，年減7.6個百分點，觸及近13年新低；營益率12.7％，年減2.5個百分點；稅後純益37.69億元，年增9.2％，EPS達28.13元，同步站上新高峰，淨利率為11％，年減2.8個百分點。

創意去年第四季營收成長主要來自量產一站式服務（Turnkey）業務放量，雲端CSP出貨需求明顯升溫。3奈米製程ASIC訂單已開始量產，前三季3奈米訂單貢獻已接近三成。市場亦看好，創意先前承接微軟（Microsoft）Maia與Cobalt系列晶片後，隨最新一代AI晶片推進，相關訂單可望延續。

創意總經理戴尚義表示：「2025年虛擬貨幣需求強勁，前3大客戶中有2家是虛擬貨幣相關廠商，有1家為雲端服務供應商。」「我們對2026年的信心度非常高，去年開始和大客戶討論向台積電爭取今年更多的產能，現在也正全力搶產能，整體CPU相關產能將優於去年。」公司同時布局矽光子相關應用，最快自明年起陸續貢獻，高頻寬記憶體（HBM）業務也積極發展中。

