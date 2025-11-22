「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%。被動元件廠蜜望實（8043）不受大盤賣壓影響，股價自18日起連續收紅盤，20日攻頂後，昨日終場再收漲停價80.5元。
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。
蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元，年增1145.45%，每股稅後純益為1.44元，10月單月獲利賺贏今年前3季，市場對蜜望實第4季營收也保持高度期待。
觀察近期籌碼變化，外資21日大買3421張，單周買超6381張，自營商本周也買超229張，也推動股價走揚，而目前三大法人對蜜望實合計持股估突破1成，來到11%。
