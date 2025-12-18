「這家」醫院大手筆！普發2萬＋年終6個月 全網羨慕：希望留言主管有看到

振興宣布年終福利。圖／翻攝自振興醫院臉書

隨著年末到來，又到了員工最期待的「年終開獎」時間，近日「這家」醫院發出大紅包，不僅宣布每人先普發2萬元之外，年終獎金平均更高達6個月，連尾牙也相當氣派，直接辦在萬豪酒店，讓大批網友直呼羨慕。

近日有多名網友在Threads上「分享喜悅」，表示服務的醫院今年相當大手筆，除了全院普發2萬元外加平均年終獎金達6個月，尾牙也辦在萬豪酒店。此外，院方還相當貼心，送給每位同仁一整盒高級的可麗露甜點禮盒，讓他不禁直呼「所有人驚訝到不行，感恩讚嘆院長」。

廣告

一名醫院同仁也透露，除了年終令人滿意，今年中秋節獎金更是從3000元加碼到9000元，且每年也有高級烤肉活動，能享用到各式海鮮、和牛、肉品，福利相當不錯。

相關貼文讓大批網友直呼羨慕，「拜託台大院長看一下人家振興的霸氣作為」、「哇噻年終六個月」、「劃重點新人底薪三萬五」、「主要還是該感謝董事會吧」、「別人的老闆」、「羨慕啦！南部某醫院尾牙上班的人聽說也沒有餐卷也不能抽獎」、「下重手是狠招」、「我是來留言 ，希望醫院主管有看到」。

該家醫院也被挖出，為位於台北市北投區的「振興醫療財團法人振興醫院」，創立於1967年，原為專門收容小兒麻痺的復健醫院，現今則是以心臟移植及心臟外科聞名的私立綜合醫院。



