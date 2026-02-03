這對CP太好嗑！郭忠祐霸氣唱情歌 對蔡家蓁「一舉動」太親密激發愛苗

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》重磅邀請到金曲歌王翁立友和三金歌手李千娜首度合體上節目，二人開場就帶來各自的代表作，李千娜以一首甜美的〈心花開〉開場炒熱現場氣氛，翁立友則帶來經典歌曲〈堅持〉，還加以改編成快歌曲風，耳目一新的聆聽體驗讓全場忍不住跟著旋律一起搖擺。而白冰冰見到金獎等級組合的畫面，不禁笑說天王、天后都在現場，「大家可以來進香了！」，讓二位特別嘉賓差點承受不住，場面好逗趣。

精選片段▶️翁立友x李千娜首度節目同框

廣告 廣告

隨著尾牙旺季到來，群星也精心挑選了適合尾牙氛圍的主題歌曲，把攝影棚當作熱鬧的尾牙歡唱舞台，其中歌手曾瑋中難得帶來中文歌曲，與主持人台一線組合演唱經典天團飛輪海的〈出神入化〉，前奏一下馬上掀起全場人的回憶殺，想不到表演完的當下白冰冰竟帶著曾是團員之一的炎亞綸登場，讓所有人驚喜不已，而聽到這首歌曲重新被翻唱，炎亞綸也直呼滿滿的回憶湧現，身為驚喜來賓的他也展現誠意帶來加碼演出，演唱〈上水的花〉別有一番滋味，震撼人心。

炎亞綸也來《超級冰冰Show》了

為了尾牙主題大秀，郭忠祐特別準備演唱融合 rap 元素的〈愛我你會死〉2018 版，提到自己要化身 rapper 表演說唱，讓所有人都相當期待，此外他也與蔡家蓁合作演唱〈沙漠駱駝〉，二人用搖滾的聲音將現場帶到最高潮。郭忠祐率先開唱，唱得正起勁時他還走向蔡家蓁面前，霸氣跨腳在椅子上並與對方進行眼神交流，蔡家蓁當下更比出愛心手勢回應，二人充滿粉紅泡泡的互動讓大家越看越嗨，歡呼聲此起彼落超精彩。

郭忠祐霸氣唱情歌，蔡家蓁受寵若驚

【看更多】

《豆腐媽媽》這首歌好熟悉！原唱龍千玉不藏了 曝歌曲背後的感動故事

王中平個性好出名？女星曝他「私下面」大吃一驚：和很多人不一樣

團員合體超過300歲！ 熟女版 BLACKPINK 震撼曝光 80歲國寶歌后也在其中

《超級冰冰Show》精彩完整版線上看 https://pse.is/8nut6a

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉立即前往





更多四季線上報導

《超級冰冰Show》郭忠祐錄到一半「臉色發白」 身體前傾險倒下嚇壞全場

郭忠祐拍戲+主持忙不停！憂錄《大集合》體力下滑 驚嘆：都在吃老本

《民視第一發發發》白家綺對決嚴立婷！動怒拍桌上演「10點線女主持」大戰