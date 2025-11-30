這就是中共！香港徹查宏福苑大火連署 1名發起人遭港警國安處拘捕

香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計128人死亡。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計128人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有約200人情況未明，這起香港80年來最嚴重的火災矛頭指向貪汙，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。香港媒體揭露，其中一名發起人29日被警方國安處拘捕。目前連署已停止，「關注組」的社群媒體已關閉。

綜合港媒星島日報及香港01、南華早報報導，其中一名連署發起人涉嫌藉大埔宏福苑火災意圖煽動，29日被警方國安處拘捕。警方回覆查詢時表示，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。網路上的相關連署已停止，「大埔宏福苑火災關注組」的社群媒體亦已關閉。但連署至完結前已有逾萬個簽署。

宏福苑大火燒出長期積習，肇因指向維修工程，可能涉及貪汙。災後香港特首李家超社群平台被憤怒留言洗版，就在民怨高漲之際，北京駐港國家安全公署29日宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，並揚言「以災亂港」分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

報導並未說明，這名男子是否和遭到警方拘捕的連署發起者為同一人。然而，中共近年對香港高壓統治變本加厲，帶給香港更深的恐懼與壓迫，北京政府制定的港版國安法使香港社會豬羊變色，違背「香港制度50年不變」的承諾剝奪了香港人民的政治權利和言論自由。即便發生因政府貪汙、無能造成的百死大火，官方仍「毫不手軟」出手打擊要求究責的人民。

