這就是真正的信任！浪貓帶一家五口「投奔」女子迎來好結局

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近發生一起暖心的寵物故事，一名女子與家人長期照顧住家附近的流浪貓，沒想到某天貓咪竟主動叼著一團小毛球出現在家門口求助，隨後更接二連三把自己的孩子們帶回屋內，彷彿親自「託孤」，而女子也因感念浪貓的信任，最終決定將貓媽媽與三隻小貓一併收編，溫馨結局感動無數網友。

根據外媒報導，美國一名女子「艾咪（Jennifer Amy）」與家人平時就會固定餵食與關心住家附近一隻名叫「朵莉（Dori）」的流浪貓，隨著時間轉移，貓咪逐漸對這家人卸下心防，不僅會主動靠近，甚至每天都會在後門附近徘徊。

「朵莉」經常會出沒在女子家附近徘迴，隨著時間轉移，逐漸對人類卸下心防

(示意圖/Unsplash)

某天「艾咪」突然發現「朵莉」嘴裡叼著一團毛茸茸的小東西，站在玻璃門外不斷張望，似乎正在尋求幫助，當門一打開牠便立刻叼著第一隻小貓衝進屋內，熟門熟路地鑽進沙發底下，行為自然得像早已把這裡當成安全的家。

而沒過多久後，「朵莉」又多次外出，陸續叼回第二、第三隻小貓，直到確認孩子們全數安置妥當，才安心地躺下發出呼嚕聲，這個情況讓「艾咪」感到驚喜萬分，當場就立刻決定將牠們收編，並替三隻小貓取名為「奇多」、「豆豆」與「胡椒」。

「艾咪」感性地表示，能被流浪貓如此信任，主動把孩子託付給人類，是一件非常珍貴的事，在與家人討論後也達成了共識，一家人決定全心全意地照顧「朵莉」與牠的孩子們，至於小貓長大後不管送養與否，都承諾不會讓牠們再次流浪。