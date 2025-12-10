這局是Gigi贏了！hololive活動展場圖驚見「上中下三路」，粉絲笑翻死神被迫「召喚峽谷」參戰

hololive 官方日前公布了明年「hololive SUPER EXPO 2026」和「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」的活動場地布置圖，意外引起粉絲熱議。有眼尖的網友發現，今年的活動現場設計與《英雄聯盟》（League of Legends）的地圖「召喚峽谷」非常相似，具備明顯的上、中、下三路結構。由於 hololive 成員 Gigi Murin 長期以來致力於推廣該遊戲，這張充滿巧合的地圖也被粉絲戲稱為 Gigi 終於找到了讓「死神」Mori Calliope 被迫參戰的方法。

這一切都是 GiGi 的陰謀？（圖源：hololive官方 編輯合成）

這項發現在社群 X（推特）上引起討論，網友 @saikyouticnocte 發文笑稱：「她做到了...GiGi 終於找到讓 Calli 和她一起玩《英雄聯盟》的方法...這個瘋狂的女人...」該推文甚至釣出了當事人 Mori Calliope 本尊親自回應。對於這張超像《英雄聯盟》地圖的活動現場圖，僅留下了一句耐人尋味的「hmmmmmmmmmmmmmm」，Gigi Murin 則很快就接著回應：「我們走中路吧」。

Mori Calliope 與《英雄聯盟》的愛恨情仇由來已久。從去年起，Gigi 便積極遊說其他 hololive 成員加入遊戲，雖然成功組建了多支隊伍，但 Calliope 始終堅定拒絕。雙方唯一的鬆動發生在今年 6 月的一場慈善活動中，Calliope 曾承諾若募款達標 50 萬美元便會與 Gigi 一同遊玩，雖然當時甚至吸引了 Riot Games 開發者捐款，最終仍因募款金額未達標而作罷。如今隨著「召喚峽谷」般的活動場地曝光，這場拉鋸戰似乎又出現了新的轉折？

而最近，Mori Calliope 也在個人 X 上宣布，自己將展開一段漫長的旅程，涉足她一直想進入的行業，等不及想告訴大家到底是什麼。結果一名網友開玩笑說：「WOW 我不敢相信 Mori 要加入《英雄聯盟》的電競戰隊了」結果被本尊回應大寫的：「NO」