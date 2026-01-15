這屆做完離開立法院？柯建銘最新發文：要下課、告老還鄉了

民進黨立院黨團總召柯建銘15日上午出席活動，在致詞時突提到，「做20幾年總召，但這屆做完，我也是要離開立法院」此話一出，引發政壇關注。而在15日晚間，柯建銘在臉書發文，稱「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，柯建銘受邀出席，進入會場前，柯受訪表示，施明德是影響自己一輩子最深遠的人，他透露，自己1998年時本來想選縣市長，但施告訴自己「留在國會，拼國旗」，而這一留留了25年，做25年總召，「但這屆做完，我也是要離開立法院。在這裡要說一句話：Nori，生日快樂」。

廣告 廣告

柯建銘15日晚間在臉書發文表示，施明德走了兩年，其選擇1月13日生日的時候離開，所以只有生日沒有忌日，今天我們在這裡為他慶生。他指出，施明德一生充滿傳奇、精彩，終其一生不改其志，是先知者、也是實踐者。施明德堅持四不，不能背叛理想、原則、價值、台灣，「在政治上Nori是我永遠的老大，他出獄時第一副假牙是我做的」。

柯建銘指出，1993年國會全面改選，能與施明德同事是自己一輩子的學習與光榮，受到挫折時，第一個打電話來關懷的一定是施，1998縣市長選舉時，自己請教施是否參選新竹市長？施只說一句：市長有人選就好了，留在立法院拼國旗，這一留就做了25年、1/4世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家」。

【看原文連結】