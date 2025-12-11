「這屆立院對不起青年」！吳思瑤示警：藍白明恐強行通過「反公教年改」

記者楊士誼／台北報導

立法院今（11）日針對停止公教年改法案進行朝野協商，民進黨立委吳思瑤直言，這一屆的立法院對不起青年世代，她也示警明天院會恐怕要強行碾壓，通過反公教年改的提案。吳思瑤也強調「明天可能要表決，表決結果大家也知道，這樣粗糙討論、踐踏民主的議案，無論如何我們都會支持行政部門，採取必要的反制」。

吳思瑤認為，今天的黨團協商更讓她覺得，這一屆的立法院「對不起青年世代」。她示警，明天恐怕要強行碾壓通過反公教年改提案，傷害現職公務員的權益，年改喊卡，近七千億基金破口要納稅人買單，這哪裡公平？不僅傷及世代權益，也踐踏世代正義。

吳思瑤也直言，在野黨一再要終止年改，卻沒講清楚財源在哪裡，是要全民買單還是增加現職公務員的保費提撥？而反年改法案依舊是踏了涉及違憲、違反預算法規的界線，「明天可能要表決，表決結果大家也知道，這樣粗糙討論、踐踏民主的議案，無論如何我們都會支持行政部門，採取必要的反制」。

吳思瑤另指出，民眾黨則可能因劉書彬爭議頗多，因此趕緊將青年基本法列為協商主題之一，但自己身為首個青年基本法提案人，她遵守立院程序，透過委員會嚴謹討論，法案目前正在教育文化委員會黨團協商中，韓國瑜沒有權利沒收黨團協商的青年基本法，「這就是自打嘴巴，上一案剝奪年輕世代的正義，下一案卻要支持青年各項福祉，這不是最大的諷刺？」

