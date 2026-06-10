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即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

備戰2026年九合一選舉，民進黨今（10）日確定派出竹北市長鄭朝方，挑戰新竹縣長大位，至於竹北市長布局方面，外界好奇是否可能會由時代力量主席王婉諭「主帥親征」，進而形成「綠黃合」。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調「如果跟王婉諭合作，我想心裡大家都樂觀其成」。

鄭朝方選新竹縣長 王婉諭戰竹北市展開綠黃合？

民進黨選對會今日上午開會，確定徵召拍板鄭朝方出戰新竹縣長，但鄭朝方原先的竹北市長，外界好奇究竟由誰來挑戰，據《三立新聞網》報導，選對會成員陳培瑜強調，再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

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不過外界也好奇，是否有可能綠黃合，也就是民進黨與時代力量在竹北市展開合作，因此王世堅今日下午前往中執會，接受媒體聯訪被問此事，記者也問，是否覺得王婉諭是一個好的人選？

快新聞／鄭朝方戰竹縣！竹北市將展開

時代力量黨主席王婉諭。（圖／民視新聞資料照）

王世堅表態：和王婉諭合作樂觀其成

王世堅則表示，王婉諭過去在立委的表現非常好，相信有目共睹，而王婉諭對弱勢、身障者福利、教育議題、環保議題都非常的關注，對方也處置的非常好，且王婉諭在立法院的表現，現在大家都查得到。

因此王世堅強調，事實上王婉諭的政治走向，從過去到現在都跟民進黨其實蠻一致，雖然還是有一些在一些政策上、見解上可能有不同，但大方向大家是一致，「所以如果跟王婉諭合作，我想心裡大家都樂觀其成」。





原文出處：快新聞／「這市長」綠黃合真的有可能？王世堅大讚1女戰將：合作樂觀其成

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