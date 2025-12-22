這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病

每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等都是加工肉品，不僅含有亞硝酸鹽等防腐劑，高溫烹調過程更會產生致癌物質。

每天吃1根熱狗或香腸就有可能得大腸癌、糖尿病

大腸直腸外科醫師黃郁純分享一篇刊登在2025年權威期刊《Nature Medicine》中的文獻，研究發現每天食用50克加工肉類（約一根熱狗或香腸的重量）的人，比不食用者罹患第2型糖尿病的風險高出至少11%；罹患大腸直腸癌的風險則平均高出至少7%。

值得注意的是，加工肉品的範圍不僅限於香腸和熱狗，還包括傳統臘肉、三明治火腿、早餐培根及韓式午餐肉等日常飲食中常見的食品。

長期接觸亞硝酸鹽增癌變機率

加工肉品中常添加亞硝酸鹽作為防腐與增色劑。黃郁純解釋，這些物質在人體腸道中，特別是在酸性環境或與胺類接觸時，會形成N-亞硝基化合物。這些化合物會與DNA結合，導致基因損傷和突變，可能引發癌變。長期接觸這類物質會日積月累地造成腸道損傷，增加大腸癌風險。

高溫烹調產生致癌物質，烤肉煎炸更危險

加工肉製品在高溫烹調（如煎、烤、炸）時，其中的蛋白質與脂肪會產生異環胺和多環芳香烴等致癌物質。2019年的系統性回顧與統合分析證實，這些物質與大腸腺瘤（結腸癌前病變）呈現正相關。因此，減少高溫烹飪、避免食物烤至焦黑，可有效降低這些致癌物的生成。

加工肉促進腸道慢性發炎引發多種健康問題

加工肉中的脂肪與添加物可能引發腸道菌群失衡，導致有害菌增加，同時增加腸道通透性（腸漏症），引起慢性黏膜發炎反應。黃郁純指出，這些情況會刺激腸道上皮細胞產生IL-6、TNF-α、CRP等炎症因子，長期下來可能導致多種健康問題，包括大腸癌的風險增加。

定期檢查是防治大腸癌的關鍵

大腸癌是台灣發生人數最多的癌症，且呈每年快速增加的趨勢。每年約有1萬多人罹患大腸癌，超過5千人因此死亡。黃郁純強調，早期發現早期治療的大腸癌治癒率可高達90%以上。建議民眾每2年進行一次糞便潛血篩檢，降低35%大腸癌死亡率。此外，定期接受大腸鏡檢查也是診斷大腸疾病的最有效方法之一，能及早發現並切除大腸息肉，有效預防大腸癌的發生。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃郁純醫師

