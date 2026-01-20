這年齡後卵子品質走下坡！醫籲把握凍卵黃金期 趁年輕保留生育選擇權





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】35歲的林小姐在外商擔任專案經理，事業正值高峰期，但看著身邊朋友逐漸步入婚姻，她開始思考生育規劃。「我現在凍卵還來得及嗎？」這個問題困擾著她。婦產專科張至婷醫師說明，根據內政部統計，台灣女性生育第一胎的平均年齡已達31.5歲，35歲以上產婦更超過3成，許多職業女性都面臨類似抉擇，因此像林小姐的個案則可請婦產科醫師評估，了解凍卵是否能為自己保留生育選擇權。



年齡決定卵子品質 影響冷凍保存效益



張至婷醫師指出凍卵的核心關鍵在於年齡，因為女性一出生卵子數量就已固定，隨著時間推移，卵子不僅數量減少，品質也會下降。依據臨床數據顯示，34歲女性約需10顆冷凍卵子才能達到75％的活產率，但37歲需要20顆，42歲則需要約61顆卵子才能達到相同機率。醫師建議凍卵的黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲。

廣告 廣告



現代玻璃化冷凍技術雖然能讓卵子解凍後的存活率達到9成以上，但這並不代表所有卵子都能成功受精或發育成胚胎。研究指出，35歲以下女性冷凍卵子解凍後的受精率約7成，每次胚胎植入的臨床妊娠率為3至6成，相較之下，高齡女性的成功率明顯降低。



提早規劃保留生育 了解風險明智選擇



雖然凍卵技術日益成熟，但並非萬靈丹。張至婷醫師表示除了卵子本身的品質，子宮和血管的老化同樣會影響懷孕成功率。即使在30歲凍存20顆卵子，未來解凍時仍有約2至3成的失敗率。



凍卵是幫自己保留生育的最佳保險，但也非絕對的保證。女性在考慮凍卵時，除了評估自身卵巢功能，更要權衡職涯規劃、經濟能力與身體狀況，與專業醫師充分討論後做出最適合自己的決定。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期